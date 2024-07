La nuova meme coin P2E PlayDoge supera i 5,5 milioni di dollari in prevendita: la migliore criptovaluta meme da acquistare per la corsa al rialzo?

PlayDoge ($PLAY), una nuova meme coin Play-to-Earn (P2E), è andata avanti con la sua prevendita, raccogliendo con successo 5,5 milioni di dollari. Il progetto, che ha una mascotte doge a 8 bit, è destinato a diventare una delle crypto con maggiori guadagni.

Eppure non hai a che fare qui con una normale meme coin. PlayDoge promette un fascino incrollabile attraverso il suo gioco P2E ispirato al Tamagotchi. E alla base di tutto ciò c’è una solida economia che ricompensa i giocatori per il loro tempo.

Infatti, al centro dell’ecosistema c’è il token $PLAY, che verrà utilizzato per premi e una suite di utilità di gioco. Gli investitori possono acquistare $PLAY in prevendita per $ 0,00517, ma questo prezzo aumenterà in poco più di un giorno.

Il mercato delle criptovalute sta rimbalzando: è il momento perfetto per investire in $PLAY prima del prossimo rally

C’è un’opportunità per aggiudicarsi $PLAY con uno sconto prima del prossimo rally delle criptovalute. Potremmo essere sull’orlo di una rottura rialzista, con i prezzi che oggi godono di un forte rimbalzo.

Mese dopo mese, il mercato delle criptovalute è in difficoltà. I rimborsi di Mt. Gox e la liquidazione delle proprie partecipazioni in BTC da parte della Germania hanno contribuito allo slancio ribassista.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa di oltre il 20% rispetto ai massimi di marzo e le cose sono ancora peggiori per le altcoin. Tuttavia, c’è un barlume di speranza per i tori delle criptovalute, con la capitalizzazione di mercato totale del settore che ha guadagnato il 10% negli ultimi cinque giorni.

E la tendenza è ancora più pronunciata se si guarda alle balene Bitcoin che hanno accumulato mentre il prezzo era basso, spingendo le partecipazioni totali al livello record di 16,17 milioni di BTC. E la quantità di USDT e USDC detenuta da questi portafogli è diminuita del 5,37% e dell’1,99%.

Anche l’analisi tecnica è rialzista, con lo stimato trader Ali Martinez che mette in luce una candela doji di inversione rialzista sul grafico a 3 giorni, un indizio che BTC è destinato a riprendersi.

Ma non è solo Bitcoin a dare speranza oggi. In mezzo alle turbolenze del mercato, PlayDoge è riuscita ad avanzare indenne e ora vuole sfruttare l’ambiente rialzista del mercato. PlayDoge ha incassato oltre $ 200.000 negli ultimi tre giorni, indicando che il mercato è pronto a riprendersi.

Bitcoin non è sempre la coin più solida, con i token a tema Shiba che offrono rendimenti maggiori: parliamo di PlayDoge

Bitcoin è spesso considerato una “crypto solida” a causa della sua tokenomics innovativa e della sua scarsità. Ma questo non lo rende sempre il miglior investimento.

I token meme, inclusa una serie di progetti a tema Shiba-Inu, spesso superano il leader di mercato. L’entusiasmo per le meme coin è iniziato con Dogecoin, lanciato nel 2013 e che ha affascinato le masse nelle prime fasi degli anni ’20.

La mascotte di Dogecoin era un cane Shiba Inu di nome Kabosu. Ciò ha ispirato nuovi modelli, tra cui Shiba Inu e Bonk, token che hanno spesso sovraperformato Bitcoin. Ad esempio, nell’ultimo ciclo, Dogecoin è aumentato di oltre 200 volte nell’arco di un paio di mesi e Shiba Inu è cresciuto ancora di più.

Nel frattempo, questo ciclo ha dato vita a Bonk e, sebbene le condizioni non siano state così favorevoli, il progetto è balzato di oltre il 23.000% da quando CoinMarketCap ha iniziato a monitorare il suo prezzo nel dicembre 2022.

Con una capitalizzazione di mercato di Bitcoin che ammonta a trilioni, questi sono i tipi di guadagni che i suoi possessori possono solo sognare. Ma ora c’è PlayDoge, che sfrutta l’ambiente delle meme coin e allo stesso tempo aggiunge utilità rivoluzionarie.

Il mercato vuole qualcosa di nuovo e PlayDoge potrebbe essere il progetto giusto

PlayDoge sta portando qualcosa di totalmente nuovo nel settore. È ispirato al gioco di successo Tamagotchi che ha venduto oltre 82 milioni di unità nel corso degli anni ’90. I giocatori guadagneranno token $PLAY interagendo con il loro animale domestico virtuale Shiba Inu.

È una meme coin, ma invece di tenere semplicemente i token nel portafoglio, i membri della community PlayDoge potranno interagire con il loro cane a un livello più personale.

In aggiunta, il token è disponibile per l’acquisto sulle reti BNB ed Ethereum. Ciò aiuta a migliorare l’accessibilità di PlayDoge, ma non è l’unica cosa. Il gioco verrà lanciato su App Store e Google Play Store, fornendo una comoda alternativa al dispositivo portatile Tamagotchi originale. Intrecciando il fascino nostalgico di Tamagotchi con le meme coin, PlayDoge ha qualcosa in serbo per tutti.

Le previsioni sui prezzi di PlayDoge concordano: $PLAY andrà sulla luna

Se le previsioni degli esperti sono valide, gli investitori in prevendita di PlayDoge vivranno alcuni mesi molto redditizi.

Per cominciare, c’è in offerta un enorme APY con staking dell’89%. Ciò consente agli investitori di incrementare i propri investimenti, anche senza tenere conto dell’apprezzamento dei prezzi.

Lo stimato analista ClayBro fornisce una carrellata di promettenti previsioni sui prezzi per PlayDoge. Una di queste previsioni ipotizza che $PLAY raggiungerà $ 0,001 entro la fine dell’anno, ovvero un guadagno quasi doppio rispetto al suo prezzo attuale.

Tale previsione sale a 0,03 dollari entro la fine del 2025, ma ClayBro sottolinea che alcune previsioni sono ancora più rialziste, ipotizzando che all’orizzonte siano previsti guadagni fino a 100 volte.

Con la sua utilità intrinseca, il fascino nostalgico e le radici memetiche, c’è molto di cui essere entusiasti. Ma qualcosa che passa sotto il radar è il suo lancio su BNB. Se il lancio dell’exchange dovesse andare bene, $PLAY verrà ritirato dal team di Binance, che potrebbe preparare il terreno per una quotazione entro la fine dell’anno.

Ciò farebbe salire alle stelle il potenziale di prezzo del token, con Binance che vanta oltre 200 milioni di utenti. Le stelle si stanno allineando per un debutto successo per la nuova meme coin P2E.