La prevendita Dogeverse è finita - Ultime ore prima del claim dei token

Dogeverse, la meme coin che vive su Ethereum, Solana, Avalanche, Base, Binance Smart Chain e Polygon, chiuderà la sua prevendita entro le ore, preparandosi per il lancio sugli exchange nel giro di due giorni.

La prevendita ha raccolto più di 15 milioni di dollari, rendendola una delle più grandi ICO di meme coin di tutti i tempi. Gli analisti si aspettano che il token aumenterà di 10 volte o più dopo il lancio.

Gli investitori hanno un’ultima opportunità per acquistare $DOGEVERSE prima che raggiunga gli exchange. La prevendita si è chiusa ufficialmente oggi mentre l’airdrop dei token avrà luogo mercoledì 5 giugno.

Dogeverse vive su 6 chain e offre una rivoluzione nell’interoperabilità blockchain

Dogeverse è una meme coin con una mascotte a tema shiba inu chiamata Cosmo che si basa sull’eredità di Dogecoin. Tuttavia, questa meme coin racchiude anche un’enorme quantità di utilità che potrebbe renderla centrale per il futuro del Web3.

Dogeverse è stato sviluppato su 6 principali blockchain: Ethereum, Solana, Avalanche, Base, Binance Smart Chain e Polygon. Quindi, il token $DOGEVERSE può passare senza problemi da una qualsiasi di queste reti con commissioni basse.

Ciò risolve uno dei maggiori problemi delle criptovalute: i token su una chain di solito non funzionano bene con altre blockchain.

La compatibilità multi-chain di Dogeverse pone le basi per una nuova generazione di dApp cross-chain per DeFi, trading, giochi e altro ancora. I possessori di token possono spostare istantaneamente valore tra le reti, aprendo nuove possibilità per Web3 che oggi sono troppo costose da implementare.

In particolare, il lancio di Dogeverse avverrà su tutte e 6 le blockchain contemporaneamente. $DOGEVERSE inizierà a essere scambiato su Uniswap, Raydium, Trader Joe e DEX più popolari contemporaneamente, creando un’ondata di domanda che potrebbe far impennare il prezzo del token.

L’approccio multi-chain di Dogeverse fa sì che il token possa trarre vantaggio da ogni singola blockchain. Ad esempio, se Solana dovesse eclissare Ethereum, Dogeverse ne trarrebbe vantaggio. Se Solana svanisse mentre Ethereum volasse, il futuro di Dogeverse sarebbe altrettanto sicuro.

Gli analisti si schierano a sostegno di Dogeverse e prevedono guadagni 10x o più

Gli analisti sono stati tra coloro che hanno fatto previsioni elevate sul potenziale di Dogeverse dopo il lancio. Il canale YouTube Cilinix Crypto ha scelto Dogeverse come una delle migliori prevendite nel mercato delle criptovalute. Inoltre, gli analisti ClayBro e Myles G Investments hanno previsto guadagni par a 10 volte.

Dogeverse ha ricevuto elogi anche da alcuni dei media più famosi del settore. Del token ne hanno parlato Crypto.news, Decrypt, NewsBTC, Cryptonews.com, Bitcoin.com e The Economic Times.

Lo staking di Dogeverse offre il 43% di APY, mantenendo l’offerta limitata durante il lancio

Gli investitori nella prevendita di Dogeverse hanno potuto mettere in staking i propri token fin dall’inizio, raccogliendo ricompense sotto forma di token $DOGEVERSE. L’ultimo giorno della prevendita, il tasso di staking è fissato al 43% APY.

Non si tratta solamente di un’altra motivazione per investire, ma anche un fattore per capire come si svolgerà il lancio di Dogevese. I token in staking non maturano per 7 giorni e ciò significa che gli investitori devono rimanerne in possesso per almeno 1 settimana per ottenere le ricompense.

Ciò potrebbe limitare l’attività di vendita al momento del lancio del token, mantenendo l’offerta limitata anche se la domanda di token $DOGEVERSE aumenta vertiginosamente sugli exchange decentralizzati. L’effetto potrebbe essere esplosivo, facendo schizzare Dogeverse più in alto entro poche ore o giorni dal lancio.

Non perdere l’ultima occasione di acquistare $DOGEVERSE prima che diventi la prossima meme coin ad esplodere.