La REGINA DEI WEARABLE costa niente su Amazon: Xiaomi Smart Band 8 a 39€

Sembra una follia ma ti assicuriamo che è tutto vero: l’eccellente smartband di altissimo livello Xiaomi Smart Band 8 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Infatti, spendendo la cifra shock di appena 39€ hai a portata di mano un wearable che ha tutto ciò che cerchi in un dispositivo pensato per tracciare la salute, i tuoi allenamenti e molto altro ancora.

Leggera, di design e con un rapporto qualità/prezzo imbattibile, la stupenda smartband di Xiaomi è realizzata con un telaio in metallo perfettamente impermeabile ad acqua e polvere fino a 50 metri di profondità.

Xiaomi Smart Band 8 è il wearable di cui non ti pentirai mai, oggi a pochissimo su Amazon

Xiaomi Smart Band 8 monta un bel pannello AMOLED da 1.62 pollici con una interfaccia chiara e immediata, è compatibile al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android e monta anche un sensore HR super preciso. Infatti, una volta allacciata al polso, la smartband inizia a registrare 24/7 la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Come se non bastasse, il wearable del colosso cinese è anche un fitness tracker decisamente valido: supporta un gran numero di attività fisiche all’aperto e al chiuso tenendo traccia dei parametri più importanti per aiutarti a rimetterti in forma.

Con un prezzo di vendita su Amazon di questo livello non hai assolutamente nessuna scusa a portata di mano per non acquistare subito la smartband super economica di Xiaomi; mettila subito nel carrello e preparati a riceverla a casa senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.