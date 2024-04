La smart TV 4K dei tuoi sogni costa POCHISSIMO ed è di Samsung (-43%)

In queste ore Amazon ha svelato una offerta senza precedenti per la bellissima smart TV Samsung UHD 4K QLD da 43”, un prodotto in grado di farti rivivere le emozioni del cinema ogni giorno. Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 43%, infatti, la TV del colosso sudcoreano può essere tua al prezzo di 459€ con la consegna rapida e gratuita – parliamo di un risparmio complessivo di 340€.

Basta un rapido sguardo per intuire fin da subito l’altissima qualità costruttiva della smart TV di Samsung: come puoi ben notare dall’immagine sottostante, infatti, il modello in questione mette in bella vista il singolare AirSlim Design con un profilo sottilissimo e cornici estremamente ottimizzate.

La smart TV Samsung UHD 4K QLED da 43 pollici costa il 43% in meno su Amazon

In questo modo l’eccellente pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici è libero di esprimersi al meglio, ovviamente merito della tecnologia Quantum Dot pronta a sorprenderti e scioccarti con un miliardo di sfumature di colore. Completamente compatibile con Amazon Alexa e quindi gestibile anche tramite semplici comandi vocali, la smart TV Samsung è ovviamente pronta a offrirti l’intero palinsesto degli spettacoli presenti su tutte le piattaforme online di streaming; inoltre, grazie alla tecnologia OTS Lite, è presente anche un audio di buon livello e ben equalizzato.

Sottilissima ed elegante, la smart TV del colosso sudcoreano è un best buy assicurato a questo prezzo di vendita su Amazon; fatti furbo e acquistala immediatamente per riceverla a casa già domani, senza costi aggiuntivi di spedizione, con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.