La smart tv LG da 32" ORA la paghi quasi NIENTE: meglio sbrigarsi!

La smart tv LG 32LQ631C0ZA da 32” con WIFI, LAN, compatibile con DVB-T2, display LED HDR FULL HD, colore nero, è sceso ulteriormente di prezzo su eBay! Oggi infatti la paghi solo 166,69 euro! Ma come per tutte le offerte conviene sbrigarsi perché ci sono poche unità in magazzino e perché molti vogliono accaparrarsela.

Smart tv LG 32LQ631C0ZA: le caratteristiche

Scopriamo le caratteristiche della smart tv LG 32LQ631C0ZA. Le dimensioni sono molto compatte, così che si inserisce bene in tutte le stanze. Parliamo infatti di un tipico 32 pollici, il giusto per avere una ottima visione senza acquistare pezzi troppo ingombranti. La Risoluzione del display è di 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD. Vanta anche la retroilluminazione Direct-LED BLU, che permette agli occhi di riposarsi durante la visione o il gaming. La risoluzione dello schermo è in 16:9, modificabile in base alle proprie preferenze.

Compatibile con DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Connessione Wi-Fi, ethernet LAN e Bluetooth. Tecnologia High Dynamic Range (HDR). Il venditore offre una eccellente assistenza post-vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, lasciando anche un recapito telefonico per qualsiasi problema. Per il resto, parliamo sempre di un prodotto LG, casa sudcoreana che propone da anni prodotti di elettronica competitivi per il loro rapporto qualità-prezzo!

Insomma, un’ottima occasione: la smart tv LG 32LQ631C0ZA da 32” con WIFI, LAN, compatibile con DVB-T2, display LED HDR FULL HD, colore nero, oggi la paghi solo 166,69 euro!

