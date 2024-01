La straordinaria scheda SD Samsung EVO Plus da 128 GB è in OFFERTA! Veloce e capiente

Ottima offerta su Amazon per chi ha bisogno di una Scheda SD di qualità: la Samsung Memorie EVO Plus da 128 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s oggi puoi prenderla con il 7% di sconto, quindi la paghi 17,20 euro!

Samsung Memorie EVO Plus: le caratteristiche

Supporto per FHD e 4K: crea tutti i contenuti quotidiani che preferisci con la scheda SD Samsung EVO Plus; Ottima per la ripresa di video in 4K e FHD. Velocità ultra elevate: la velocità di trasferimento di 130 MB/s della scheda SD di Samsung ti consente di caricare filmati sul tuo PC in un istante. Spazio di archiviazione: disponibile nelle versioni da 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB, puoi gestire con facilità le tue esigenze di archiviazione.

Protezione a 7 livelli: affronta le avventure della vita con una protezione a prova di acqua, temperatura, raggi X, magnete, urti, cadute e usura. Compatibile con fotocamere digitali SLR e mirrorless. Non compatibile con smartphone, consigliamo la microSD EVO Select.

La Samsung Memorie EVO Plus oggi puoi prenderla con il 7% di sconto, quindi la paghi 17,20 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.