La striscia LED che COMANDI A VOCE oggi è super scontata: si muove a ritmo di musica!

TP-Link Tapo L900 Smart è una striscia led Wi-Fi, con controllo vocale compatibile Alexa e Google assistant. Otterrai 2 confezioni di tapo l900-5 con 1 alimentatore, sync-to-music, accorciabile e controllo dall’app. Oggi potrai pagarlo con uno sconto del 34%, quindi solo 32,99 euro.

TP-Link Tapo L900 Smart: le caratteristiche

E’ possibile scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda per dare il colore desiderato a una stanza. Tapo L900-10 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Una volta trovata l’impostazione ideale per una cena, una serata film o per la lettura di un libro puoi salvare i parametri e richiamarli rapidamente tramite l’app Tapo.

Taglia la Striscia LED della lunghezza desiderata e applicala su ogni superficie grazie al comodo supporto adesivo. Installazione e gestione intuitiva grazie alla comoda app Tapo per dispositivi Android e iOS; collega L900-10 alla rete Wi-Fi e sei subito pronto a personalizzare i tuoi ambienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.