La tua musica OVUNQUE con lo Speaker Bluetooth Anker: applica il COUPON DI SCONTO

Da adesso in poi potrai portare la tua musica ovunque con lo Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost! Oggi è disponibile su Amazon a soli 47 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost vanta specifiche tecniche di altissimo livello ed offre bassi corposi ad ogni livello di volume.

È dotato di doppio altoparlante e coppia di subwoofer per 20W di suono potente e ad alta fedeltà: in questo modo potrai riempire la tua stanza di musica oltre ad essere ideale sia per ascoltare podcast in ogni momento della giornata.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: lo speaker garantisce fino a 12 ore di ascolto che equivalgono a ben 250 brani. È possibile anche ricaricare dispositivi esterni con una porta USB dotata della tecnologia di ricarica Anker, un marchio di fabbrica.

Questo gioiellino si caratterizza per un design classico e minimalista che ben si adatta a qualsiasi tipo di interni. È pensato per essere portato dove vuoi e, grazie alla sua resistenza all’acqua IPX5, puoi utilizzarlo anche al mare o in piscina per ascoltare un suono più ricco in assoluta semplicità.

Nella promozione è incluso un cavo di ricarica Micro USB e una garanzia di 18 mesi da sfruttare in caso di problemi o malfunzionamenti.

