La Videocamera Subacquea DEI TUOI SOGNI oggi la paghi POCHISSIMO

Videocamera Subacquea SJCAM



Videocamera Subacquea SJCAM: funzionalità e modalità di utilizzo

La Videocamera Subacquea SJCAM supporta risoluzioni video 4K, ed è dotata di obiettivo fisheye 6G e supergrandangolo 170° per catturare i momenti più emozionanti.

Dispone di modalità di utilizzo multiple: include la registrazione in loop, la fotografia al rallentatore, la modalità drive, l’image flip, la fotografia time-lapse, la regolazione dell’esposizione, la regolazione del bilanciamento del bianco e la Webcam.

È dotata di interfaccia operativa LCD da 2″, con caratteri più grandi e immagini più chiare. L’effetto della action cam 4k supererà le vostre aspettative e offrirà risultati mozzafiato!

Utilizzarla è semplicissimo: basta seguire le istruzioni per installare l’APP “SJCAM Zone” sul telefono o sul tablet, per poi collegare la videocamera e cominciare a registrare il mondo in un modo completamente nuovo. È possibile anche modificare i video più velocemente e caricarli direttamente sui tuoi siti di social media.

L’action cam subacquea viene fornita con una custodia impermeabile e una borsa per gli accessori, con una scheda SD da 32G (supporta fino a 128G) e batterie da 900mAH che possono essere utilizzate per 3 ore di riprese all’aperto. Inoltre, è possibile sfruttare il dispositivo per registrare anche i momenti più belli di ciclismo, escursionismo, guida autonoma, immersioni, surf, sci, snowboard, paracadutismo, parapendio e altri sport.

Oggi la Videocamera Subacquea SJCAM è disponibile su Amazon a soli 40 euro con uno sconto bomba del 33%.

