La W-King delle casse bluetooth è in OFFERTA! Comodo manico, resistente a tutto, suono potente

W-king 30 w è un altoparlante bluetooth portatile potente, 24 ore di autonomia in riproduzione, baffle bluetooth con nfc, scheda tf, chiavetta usb! Oggi puoi prenderla con il 10% di sconto, a soli 56,69 euro!

W-king 30 w cassa bluetooth: le caratteristiche

Medi e alti distinti dai due driver acustici di precisione offrono un suono stereo eccellente e bassi migliorati grazie al design proprietario del radiatore passivo dei bassi, senza distorsioni anche al volume più alto. Fornisce un volume più alto del 30% e bassi più ricchi rispetto ad altri altoparlanti. Cassa bluetooth potente HD da 30W con bassi profondi e cristallini è progettato sia per l’uso attivo all’aperto che per quello interno. E’ realizzato con una struttura leggera, robusta e unibody in modo da poter godere di un suono eccellente quando e ovunque tu sia. La tracolla regolabile e rimovibile è realizzata su misura per un trasporto confortevole, molto meglio per i viaggi e le escursioni. La batteria ricaricabile ad alta capacità da dura fino a 24 ore di riproduzione al volume più basso con una carica completa.

Certificato IPX6 per resistere a spruzzi ma non può essere parzialmente o completamente immerso. È perfetto per la protezione dagli schizzi, dalla pioggia, dalla polvere, dalla sabbia, ecc. Collega due altoparlanti portatili W-KING D8 MINI-1 wireless Bluetooth contemporaneamente, puoi ottenere effetti sonori surround superl da 60W e goderti un migliore festa musicale! Garantisce una connessione veloce a tutti i dispositivi abilitati Bluetooth fino a 20 metri di distanza, ricollegandosi automaticamente all’ultimo dispositivo accoppiato all’istante. Bluetooth 5.0 funziona con tutti gli smartphone e riproduce l’audio da laptop e TV con il CAVO AUDIO DA 3,5 MM incluso. 2 equalizzatori (modalità interna ed esterna), puoi regolare il tuo audio preferito, trovare il giusto equilibrio, goderti bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Il microfono integrato con cassa Bluetooth portatile W-KING da 30W fornisce anche un vivavoce per la chiamata. Il cavo AUX da 3,5 mm, la scheda TF e l’unità flash USB offrono molteplici scelte per interni ed esterni. Il supporto e-mail di W-KING 24 ore su 24 rende il tuo acquisto assolutamente privo di rischi! Sarebbe un meraviglioso regalo del festival per i tuoi cari! Utilizzare un adattatore di alimentazione da 5V/2A per caricare, alimentatore non incluso.

W-king 30 w è un altoparlante bluetooth portatile potente Oggi puoi prenderlo con il 10% di sconto, a soli 56,69 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.