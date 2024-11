L'AI di Google sbarca su iPhone: come funziona la nuova app Gemini

Un grande passo in avanti per tutti i possessori di un iPhone che adorano l’Intelligenza Artificiale. Google ha ufficialmente rilasciato l’app standalone del suo sistema Gemini anche per i dispositivi iOS. Rompendo le barriere tra i due servizi e dando così modo anche ai fan di Apple di poter sfruttare a pieno tutte le potenzialità che questa tecnologia ha da offrire.

Il team di sviluppatori del gigante di Mountain View ha lavorato per poter rendere il software sin da subito perfettamente compatibile anche con gli iPhone di ultima generazione. Spicca, tra le altre cose, il supporto completo alla Dynamic Island. Così da poter godere di una veste grafica molto accattivante e bella da vedere. Oltre ad avere l’accesso completo ad alcuni degli strumenti che hanno fatto le fortune dell’assistente personale targato Big G.

App Gemini su iPhone: le funzionalità dell’assistente AI

Ritenuto uno dei servizi più avanzati che si possano trovare oggi sul mercato, l’app Gemini per iPhone rappresenta il fiore all’occhiello di quella che è l’Intelligenza Artificiale come abbiamo imparato a conoscerla oggi. Scaricando subito il servizio, avrai modo di porre domande testuali o vocali all’assistente.

Ma non solo, perché sono già state integrate alcune interessanti novità. Come Gemini Live, attivabile con un comodo pulsante e che permette di avviare una conversazione vera e propria tramite la propria voce. L’interfaccia si modifica con una barra che occuperà sia la Dynamic Island che la schermata di blocco. Così da garantirne l’utilizzo senza dover tornare necessariamente all’app.

Il software è al momento disponibile in Australia, Filippine, India, Stati Uniti e Regno Unito, ma già nelle prossime settimane dovrebbe sbarcare anche in Italia. E sarà possibile scaricarla gratuitamente dall’App Store di iOS. Resterà disponibile l’abbonamento Gemini Advanced, ossia un piano che garantisce l’accesso ad ancor più funzionalità e che è sfruttabile attivando il piano premium di Google One a 18,99 dollari al mese.