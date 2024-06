Lampada da parete ricaricabile a META' PREZZO: oggi è tua a SOLI 9 EURO

Per illuminare qualsiasi angolo di casa senza costi in bolletta, approfitta della super promozione sulla Lampada da Parete senza fili Lightess! Oggi la trovi su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Lampada da Parete senza fili Lightess: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lampada da Parete senza fili Lightess è dotata di una batteria ricaricabile integrata: è completamente carica con meno di 4 ore, può funzionare fino a 20 ore nella modalità più bassa e funo a 6 ore con la luminosità massima. Inoltre, interrompe automaticamente l’elettricità per proteggere la batteria in caso di surriscaldamento o altri problemi tecnici.

Questa applique può cambiare tre temperature di colore toccando l’interruttore: bianco, naturale o luce calda. Inoltre puoi anche regolare 3 livelli di luminosità su ciascuna temperatura, quindi è perfetta per qualsiasi tipologia di ambiente che sia camera da letto, corridoio, ufficio, sala da pranzo, scala e così via.

La sfera magnetica dell’applique può essere regolata liberamente così da modificare l’angolo in base alle proprie esigenze. L’installazione è semplicissima e veloce, non richiede particolari abilità e non danneggia la parete. È possibile anche rimuovere la testa e utilizzarla come si preferisce, oppure caricarla e utilizzarla come torcia.

In più la modalità di illuminazione può essere regolata mediante commutazione: sempre accesa, Off o Modalità induzione. In modalità luce costante è possibile regolare la luminosità e il colore della luce anche con il telecomando.

