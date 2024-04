Lampada LED da scrivania con ricarica wireless: 21,59€ su Amazon con il 40% di sconto

Personalizza la tua postazione con questa bellissima e minimal lampada LED da scrivania con potenza da 10W, luce dimmerabile e base di ricarica wireless per smartphone e altri dispositivi compatibili. Applica il coupon sconto del 40% che trovi in pagina e pagala soltanto 21,59 euro invece di 35,99. Con la spedizione Prime la riceverai subito a casa.

Una lampada sorprendente perché si tratta di un prodotto versatile e pratico per il tuo ufficio o lo studio a casa. È dotata, come detto, della funzione di ricarica wireless e di una porta USB integrata così da avere una comodità extra per mantenere i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso.

La regolazione della luminosità su 5 livelli e delle modalità di illuminazione a colori ti consente di creare l’atmosfera perfetta per ogni momento della giornata. Il controllo tattile e la funzione di memoria aggiungono un tocco di praticità, permettendoti di regolare facilmente la luce e di mantenere le impostazioni preferite per la prossima volta che accendi la lampada.

Per non farsi mancare niente, ecco la modalità luce notturna e il timer automatico pensati per creare un ambiente confortevole per il riposo, mentre il braccio flessibile ti consente di regolare l’angolo di illuminazione in base alle tue esigenze. Una lampada che, insomma, combina funzionalità avanzate, praticità e comfort visivo: spunta il coupon sconto su Amazon e pagala soltanto 21,59 euro.

