La lampadina MULTICOLORE che comandi a VOCE ora la paghi solo 9 euro!

La lampadina smart multicolore TP-Link Tapo L530E è attualmente la più venduta su Amazon! E la cosa non sorprende: parliamo infatti di una lampadina smart, che puoi controllare a voce con gli assistenti vocali Alexa e Google, con WiFi integrato che la rende controllabile anche da remoto tramite app Tapo. Fino a 806 lumen, 9W (Equivalente 60 W) di potenza, Classe di efficienza energetica F, tipo di attacco E27. Ti permetterà anche di risparmiare sulla bolletta elettrica! Oggi la paghi solo 9,99 euro, grazie allo sconto del 33%!

Lampadina smart TP-Link Tapo L530E: le caratteristiche

Come detto, puoi controllare questa lampadina ovunque tu sia, grazie all’app gratuita tapo installabile sia su iOS che Android per smartphone e tablet. Progetta facilmente ogni tipo di luce per ogni tipo di occasione e attività quotidiana, personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Collega la luce L530E al Wi-Fi di casa senza fare altro. Come detto, puoi gestirla comodamente a voce tramite assistenti vocali Alexa e Google assistant.

Puoi programmare accensione e spegnimento, così l’avrai accesa o spenta in base al tuo bisogno. Puoi divertirti tra tante luci, quindi usarla per feste scatenate ma anche cene romantiche con luci soffuse. Così come per la notte per i bambini. E’ anche un ottimo deterrente per i ladri, visto che puoi simulare automaticamente che qualcuno sia in casa accendendole e spegnendole a distanza. Il formato è A60, E27.

Con questa lampadina unisci utile a dilettevole! Oggi la paghi solo 9,99 euro, grazie allo sconto del 33%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.