Lampadina WiFi Intelligente con 16 MILIONI di colori a SOLI 9 EURO (-33%)

Hai mai sognato di creare a casa tua un’atmosfera diversa per ogni occasione? Adesso puoi con la Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo L630, al momento disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 9 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della maxi offerta, è a tempo limitato!

Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo L630: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo L630 è dotato di ben 16 milioni di colori: modella l’atmosfera straordinaria scegliendo le luci che preferisci, anche attenuandole a qualsiasi luminosità desideri per l’atmosfera perfetta.

Con questo mini gadget tecnologico è possibile regolare la temperatura del colore da 2.200 K a 6.500 K in base alle tue mutevoli esigenze.

Nello specifico la lampadina smart emette una luce di 350 lm abbastanza luminosa da illuminare qualsiasi oggetto e può essere attenuata dall’1% al 100%. Inoltre è compatibile con qualsiasi apparecchio GU10 quindi la modalità di utilizzo sarà semplicissima sin dalla prima volta.

Non avrai neanche problemi in bolletta in quanto il dispositivo opera a risparmio energetico, senza perdere nè luminosità nè qualità: questo vuol dire che avrai a disposizione l’illuminazione che preferisci quando vuoi a costo minimo.

Inoltre, attraverso l’app Tapo, potrai controllare la lampadina da remoto utilizzando semplicemente il tuo smartphone, accendendendo o spegnendo istantaneamente i riflettori ovunque ti trovi.

La Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo L630 al momento è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 9 euro con un mega sconto del 33%. La spedizione è gratuita ma approfittane subito, la promozione è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.