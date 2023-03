L'angolo della gente FURBA: 10 AFFARI tech a meno di 19€ su Amazon

Su Amazon è sempre tempo di affari. Anche in questo momento è possibile accaparrarsi degli ottimi prodotti a prezzi decisamente convenienti. Un esempio concreto sono questi cinque prodotti super interessanti disponibili a meno di 19,90€. Delle vere e proprie occasioni da sfruttare al meglio, considerando che godono delle spedizioni veloci e gratuite garantite dai servizi Prime.

Tavoletta grafica bambini 8,5”

Un giocattolo divertente ed educativo. Questa tavoletta da disegno è una scelta perfetta grazie al simpatico look da dinosauro e alla possibilità di stimolare la loro fantasia. Può essere utilizzato come lavagna da scrittura, tavoletta da disegno, lavagna magica per i bambini per ispirare la creatività e l’immaginazione dei bambini. Un grande regalo di Natale per i più piccoli.

Powerbank portatile magnetico

Questo eccellente mini powerbank è un caricatore wireless magnetico compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max /14/14 Pro/14 Pro Max, in questo momento si trova a soli 18€ su Amazon. Uno sconto del 15% verrà applicato col coupon da spuntare. Non è uno scherzo, ma un’offerta a prezzo stracciato.

OPPO Enco Buds2

Sei libero di non crederci, ma questi auricolari Bluetooth 5.2 di OPPO con microfono sono davvero una potenza. Questi gioiellini sono infatti sicure e confortevoli e in grado di offrirti per una miseria una durata della batteria fino a 18 ore, un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. Con soli 19 euro.

Decoder per il digitale terrestre

L’occasione che stavi aspettando per far tuo a poco prezzo un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è qui. Ora su Amazon lo puoi comprare a soli 19€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite e veloci. Semplicissimo da configurare e usare, ha tutto quello che ti serve per goderti la nuova televisione in digitale.

Porta cellulare per auto con supporto

Questo compatto e solido supporto per auto per telefono di Miracase è la soluzione ideale: non solo evita che alcuni pulsanti di accensione o volume del cellulare vengano schiacciati dal braccio di bloccaggio, ma è ampiamente compatibile con smartphone o dispositivi elettronici da 4.0 a 7,0 pollici, come compatibile con iPhone 13 Pro Max Mini/12/11 pro max/11/XS MAX/XS/XR/X/SE, con Samsung Galaxy e così via.

Cuffie da gaming per PC e console

Queste eccellenti cuffie da gioco sono realizzate in materiale resistente, comode da indossare e sono dotate di tutto ciò che serve per godersi al meglio le proprie partite online. Ad esempio hanno il controllo del volume regolabile, puoi semplicemente accendere/spegnere il microfono in base alle tue necessità. se non ne hai bisogno, puoi silenziarlo.

Base di ricarica wireless

Questa base di ricarica è stata progettata appositamente per gli Amazon Echo Buds (2ª generazione, con ricarica wireless), con cavità sagomata per adattarsi alla forma della custodia e garantire una ricarica ottimale. Può essere utilizzata anche per caricare i telefoni cellulari con compatibilità Qi (max 5 W, un solo dispositivo per volta).

