Laptop Lenovo Legion 5 Pro, solo per veri PRO ad un prezzo mai così basso!

Lenovo Legion 5 Pro è un portatile gaming dalle caratteristiche eccezionali, fatto apposta per quelle tipologie di giocatori che cercano prestazioni elevate a tutto tondo, senza compromessi. Basta guardare la componentistica per capire che siamo di fronte ad un portatile Premium. Il prezzo di listino è quindi adeguato al suo pedigree, 1499 euro. Ma grazie ad un sontuoso sconto Amazon MENO 20% possiamo pagarlo ben 300 euro in meno! Davvero un’offerta coi fiocchi! I giocatori più esigenti si fregheranno le mani di fronte alla possibilità di comprare Lenovo Legion 5 Pro con questa scontistica davvero esaltante!

Solo per veri PRO

In termini di design, Lenovo Legion 5 Pro ha un aspetto decisamente robusto e moderno, con un telaio in alluminio resistente che lo definisce senza dubbio come un laptop Premium. La tastiera retroilluminata RGB offre una personalizzazione completa dell’illuminazione in base alle proprie esigenze.

Il display è uno dei punti di forza di Lenovo Legion 5 Pro. Con una risoluzione fino a 2560×1600 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz offre immagini nitide e dettagliate con una velocità di refresh che garantisce una fluidità senza precedenti durante il gioco. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync elimina il tearing dello schermo, assicurando un’esperienza visiva impeccabile.

Sotto il cofano, Lenovo Legion 5 Pro è alimentato da AMD Ryzen 7 6800H, con 8 core e 16 thread che sfrecciano a una velocità turbo di 4.7GHz, fatto apposta per gestire al meglio anche i giochi più impegnativi. La scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR, perfetta controparte grafica di un processore potentissimo come AMD Ryzen 7. Inoltre Lenovo Legion 5 Pro supporta il Deep Learning Super Sampling (DLSS). Non manca davvero nulla!

E la RAM? Ben due banchi di 8GB SO-DIMM DDR5-4800, davvero veloce in tutti i campi di utilizzo.

Si gioca alla grande quindi, i giochi più moderni e pesanti verranno restituiti in tutta la loro bellezza e fluidità con questo Lenovo Legion 5 Pro! Grazie ad un sontuoso sconto Amazon MENO 20% possiamo pagare questa scheggia di laptop ben 300 euro in meno!

