Moulinex I-Companion Touch XL: robot da cucina dalle mille funzioni con 375 euro di sconto!

Moulinex I-Companion Touch XL è un robot da cucina multifunzione capace di dare una svolta vera al vostro modo di cucinare, grazie alle tante funzioni avanzate che gli permettono di essere ben più di un valido aiutante. Moulinex I-Companion Touch XL è in grado di svolgere una vasta gamma di compiti, dalla semplice triturazione degli ingredienti alla preparazione di cibi complessi. Oggi Moulinex I-Companion Touch XL possiamo acquistarlo con uno sconto che fa venire l’acquolina in bocca: MENO 32%, col prezzo consigliato che crolla da 1.174,99 euro a 800 euro. Un ribasso esagerato per un robot multifunzione davvero utile in cucina!

Fa tutto lui

Moulinex I-Companion Touch XL è davvero immediato da utilizzare grazie ad un ampio touchscreen, grazie al quale è possibile accedere a una libreria di oltre 600 ricette precaricate, suddivise per categoria e livello di difficoltà. Ogni ricetta include istruzioni dettagliate e immagini, il tutto nell’ottica dell’immediatezza e dell’intuitività.

Moulinex I-Companion Touch XL è anche super smart, è possibile scaricare nuove ricette, crearne di personali e persino seguire le istruzioni passo dopo passo da remoto tramite l’app Companion.

Con il suo potente motore da 1550 W e la ciotola in acciaio inox da 4,5 litri, Moulinex I-Companion Touch XL è in grado di gestire qualsiasi tipo di preparazione, da impasti pesanti a salse delicate. La lama in acciaio inossidabile garantisce una triturazione precisa e uniforme, mentre la frusta e il miscelatore permettono di montare e mescolare con facilità.

Non manca nulla: include 5 accessori per risultati perfetti con ogni preparazione: Tritatutto, Lama per Impastare/Macinare, Frusta, Mixer e Cestello Vapore.

I 14 programmi automatici permettono di cucinare, bollire, cuocere a vapore, rosolare, mescolare, impastare e montare con un semplice tocco dello schermo; e con la modalità manuale puoi impostare durata, temperatura e velocità.

Moulinex I-Companion Touch XL è un robot da cucina multifunzione Premium che offre prestazioni eccellenti e una versatilità e immediatezza impareggiabile. Se si sta cercando un robot per cucinare in modo più semplice, veloce e creativo, Moulinex I-Companion Touch XL è quello da comprare!

Moulinex I-Companion Touch XL : MENO 32%, col prezzo consigliato che crolla da 1.174,99 euro a 800 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.