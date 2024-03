Laptop MSI Gaming finalmente il prezzo cala alla grande! Offerta da veri Pro!

MSI vuol dire gaming, lo sanno tutti. E questo laptop ne è un ottimo esempio! Non gli manca nulla, ha tutte le specifiche al punto giusto, è quindi una macchina all’avanguardia per chi cerca la massima resa visiva dai propri videogiochi, anche quelli usciti più recentemente e pesanti. Non si sacrifica nulla, MSI Thin GF63 12UDX-293IT gestisce tutto con grande efficacia, per farci divertire alla grande. E grande è anche lo sconto proposto oggi da Amazon: un bel MENO 27 % che fa crollare il prezzo di listino da 1200 a 874 euro! Oggi possiamo risparmiare 326 euro!

Per veri Pro Gamer

Partiamo dalla potenza di questo laptop: MSI Thin GF63 12UDX-293IT è dotato di un processore Intel Core i7 di 12a generazione che garantisce prestazioni elevate. Questo processore è in grado di gestire senza sforzo anche i giochi più esigenti e le attività multitasking più pesanti. Inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 è realizzata con Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, per offrire la grafica ray-tracing più realistica e funzionalità AI all’avanguardia come NVIDIA DLSS. Basterebbe questo per capire che siamo di fronte ad un laptop per veri Pro, che garantisce prestazioni top senza compromessi.

Lo schermo da 15,6 pollici di MSI Thin GF63 12UDX-293IT offre una risoluzione Full HD, che assicura immagini nitide e dettagliate. Ma soprattutto è dotato di una fenomenale frequenza di aggiornamento di 144 Hz! La fluidità prima di tutto!

In termini di memoria e archiviazione, MSI Thin GF63 12UDX-293IT non delude. Con 16 GB di RAM, questo laptop garantisce una fluidità nelle operazioni multitasking e consente di eseguire facilmente più programmi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. Inoltre, l’unità SSD da 512 GB offre velocità di lettura e scrittura ai massimi livelli.

Non solo gaming insomma. Anche nel dispendioso settore del montaggio audio/video o della modellazione 3D MSI Thin GF63 12UDX-293IT si trova perfettamente a suo agio!

