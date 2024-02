Lava e ASPIRA tutto intelligente Dreame H11 Core: con 159€ hai una pulizia completa e profonda

Il Dreame H11 Core è molto più di un semplice aspirapolvere: è un dispositivo intelligente progettato per offrire una pulizia completa e profonda su pavimenti sia asciutti che bagnati. Dotato di una serie di funzionalità avanzate, questo dispositivo ti permette di pulire con facilità e ottenere risultati impeccabili in ogni angolo della tua casa, vista la sua la sua capacità di aspirare e lavare contemporaneamente i pavimenti. Approfitta del 20% di sconto. oggi su Amazon e fallo tuo a soli 159€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Dreame H11 Core, lava, aspira e pulisce tutta casa

Grazie al serbatoio d’acqua integrato e alla spazzola autopulente, puoi rimuovere lo sporco più ostinato con una semplice passata. Inoltre, il dispositivo è dotato di una modalità di pulizia dei bordi che assicura una pulizia completa anche lungo i bordi e negli angoli più difficili da raggiungere.

Il display LED integrato ti consente di monitorare facilmente lo stato della batteria, selezionare le modalità di pulizia e ricevere notifiche in tempo reale durante l’uso. Inoltre, la spazzola autopulente si pulisce automaticamente mentre il dispositivo è in funzione, garantendo prestazioni ottimali e prolungando la durata utile della spazzola stessa.

Grazie al suo design senza fili e leggero, il Dreame H11 Core offre una maneggevolezza eccezionale e ti consente di pulire facilmente tutti i tipi di pavimenti, compresi quelli in piastrelle e legno. Con una sola carica, puoi pulire fino a 60 minuti, assicurandoti una pulizia completa senza interruzioni.

In conclusione, il Dreame H11 Core è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile e potente per la pulizia dei pavimenti. Con le sue funzionalità avanzate e la sua facilità d’uso, ti aiuterà a mantenere la tua casa pulita e ordinata con un minimo sforzo. Assicuratela ora su Amazon approfittando del 20% di sconto. Potrai così prenderla a 159€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.