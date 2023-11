LAVA, PULISCE e costa POCO: Dreame D9 Max crolla su Amazon

Se non ne puoi più di buttare il tuo tempo libero per pulire i pavimenti di casa con la vecchia aspirapolvere a filo, il Black Friday di Amazon è pronto a sorprenderti con una offerta top per il robot aspirapolvere Dreame D9 Max.

Popolarissimo e amatissimo da tantissimi utenti, il robot è in sconto del 28% con un prezzo finale di vendita pari ad appena 199€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

C’è il 28% di sconto su Amazon per il robot aspirapolvere Dreame D9 Max

Dreame D9 Max non solo monta un potentissimo motore aspirante da 4000Pa con spazzola ad alta intensità ideale raccogliere capelli e peli dei tuoi animali domestici, ma c’è posto anche per un pratico serbatoio d’acqua da 270ml che inumidisce il panno a contatto con i pavimento.

All’azione aspirante e a quella di pulizia con il panno inumidito si aggiunge anche una mega batteria che alimenta il robot per un’area di ben 250m²; inoltre, c’è posto anche per un eccellente sistema di navigazione che mappa con precisione ogni angolo della tua abitazione per garantirti sempre una pulizia ineccepibile.

Con queste premesse sarebbe davvero un errore madornale lasciarsi scappare il robot aspirapolvere Dreame in offerta su Amazon; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

