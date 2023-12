Lavasciuga LG con Intelligenza Artificiale e Vapore Igienizzante: prendila ora con l'8% di sconto!

LG ha ideato la Lavasciuga a Carica Frontale 8 / 6 Kg, 1400 Giri/min, Lavatrice e Asciugatrice con Intelligenza Artificiale AI DD, Vapore Igienizzante, Motore Inverter Direct Drive, Dimensioni: 60x85x56cm, di colore Bianco e Classe di efficienza energetica E. Oggi puoi prenderla con l’8% di sconto, quindi la paghi 499,99 euro.

Lavasciuta LG: le caratteristiche

Lavasciuga a carica frontale – Dimensioni LxAxP 60 x 85 x 56 cm – Classe di efficienza energetica E/B – Capacità 8 / 6 Kg – 1400 Giri/min – 73 dB(A) re 1 pW – Libera installazione. L’intelligenza artificiale LG AI DD rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, assicurando il 18% in più di cura dei tessuti. Grazie al programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, la lavasciuga LG elimina il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori.

Grazie alla tecnologia Inverter Direct Drive di LG, il motore è collegato direttamente al cestello, assicurando elevate prestazioni e riducendo rumori e vibrazioni. La lavasciuga LG è una soluzione completa che racchiude in un solo elettrodomestico le funzioni di lavatrice e asciugatrice, consentendoti di risparmiare spazio, tempo ed energie, e organizzare al meglio gli ambienti per la tua famiglia. La lavatrice LG è dotata di ampio oblò, cestello a bolle e agitatori in acciaio inox, con un display più visibile e una manopola più grande con finitura in metallo. Tanti PROGRAMMI: Cotone, Eco 40-60, Misti, Delicati, Easy Care, Allergy Care, Refresh, Baby Steam Care, Rapido 14, Asciugatura, Lava+Asciuga, Lana, Pulizia Vasca, Risciacquo+Centrifuga.

