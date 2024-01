Lavasciuga Samsung Crystal Clean 9+6 kg a quasi METÀ PREZZO su Amazon (499€)

Se sei alla ricerca di un elettrodomestico efficiente in grado di lavare e asciugare i tuoi capi di abbigliamento, ti segnaliamo l’offerta Amazon sulla lavasciuga Samsung Crystal Clean con capacità di carico 9+6 kg. In queste ore è vendita a 499 euro, per effetto del 44% di sconto sul prezzo consigliato di 899 euro. Ecco il link all’offerta.

Samsung Crystal Clean è una delle migliori lavasciuga presenti oggi sul mercato, a maggior ragione ora che costa meno di 500 euro. Tra i suoi principali punti di forza segnaliamo la tecnologia Ecolavaggio, in grado di assicurare un pulizia del bucato perfetta, anche a basse temperature.

Lavasciuga Samsung Crystal Clean in sconto del 44% su Amazon

Con la lavasciuga Samsung in offerta oggi su Amazon è possibile rimuovere lo sporco, proteggere i materiali e risparmiare energia nello stesso momento. Questo per merito della speciale tecnologia Ecolavaggio, con il detergente che viene trasformato in bolle, la cui azione successiva risulta fondamentale per ottenere un bucato perfetto.

Segnaliamo anche la tecnologia Air Wash, che ha il compito di igienizzare gli abiti per far sì che abbiano sempre un piacevole odore di fresco. Il suo funzionamento si basa sull’impiego di aria riscaldata, che va ad eliminare i batteri al 99,9% senza usare acqua calda o detergenti.

Queste le sue dimensioni: 60 cm di profondità, 65 cm di lunghezza e 85 cm di altezza.

La lavasciuga Samsung Crystal Clean, con capacità di carico 9+6 kg, è in offerta a soli 499 euro su amazon.it. La consegna è stimata all’inizio della prossima settimana.

