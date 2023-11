Lavasciuga Samsung a META' PREZZO! Non sarai più una Casalinga disperata

La lavasciuga Samsung WD90T654DBE/S3 con intelligenza artificiale, Ecodosatore che ti permette di risparmiare in bolletta ma anche sulla spesa dei detersivi, fino a 15 kg di carico, potenza di 1400 RPM, WI-FI, Vapore potente ma gentile sui capi, comodo caricamento frontale, dalle dimensioni compatte (60l x 85h x 65p cm) e con una classe di efficienza energetica di livello E, potrà essere tua a metà prezzo! La pagherai 599 euro, con ritiro della vecchia lavatrice incluso! Gli altri servizi costano tra i 10 e i 20 euro a seconda di cosa si richiede.

Lavasciuga Samsung WD90T654DBE/S3: le caratteristiche

Come anticipato nell’incipit, la Lavasciuga Samsung WD90T654DBE/S3 è a carica frontale, con AI Control AddWash per misurare al meglio il dosaggio del detersivo. Puoi controllarla comodamente dal telefono tramite WiFi con app SmartThings. Lavaggio igienizzante a vapore, che rispetta i capi anche più delicati. Le Dimensioni compatte da 60l x 85h x 65p cm e il colore bianco la rendono inseribile inseribile in tutti gli ambienti domestici. Il carico massimo è di 9 + 6 Kg. Molto caratteristico l’oblo nero, che permette anche una certa discrezione sul contenuto. Particolareinvece il display, anche esso in nero. Importante poi la funzione Steam Wash: quando viene attivato il ciclo di Vapore igienizzante viene emesso un potente getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato.

AI Control si adatta alle tue preferenze e ti propone subito i programmi (fino a 27 programmi selezionabili) e le opzioni di lavaggio e asciugatura che usi più frequentemente. Funzione Add Wash: il doppio oblò della lavatrice a carica frontale consente di aggiungere capi al lavaggio in qualunque momento del programma selezionato. Otterrai un pulito eccezionale, anche in acqua fredda: a 15° avrai infatti la stessa efficacia di un lavaggio a 40°. Il detergente viene trasformato in bolle che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, risparmiando energia.

Insomma, tante funzioni che rendono la lavasciuga Samsung WD90T654DBE/S3 con intelligenza artificiale qualcosa di straordinario! Potrà essere tua a metà prezzo! La pagherai 599 euro, con ritiro della vecchia lavatrice incluso!

