Lavatrice Candy con 16 programmi in OFFERTA: da prendere subito

Candy è un marchio che non ha bisogno certo di presentazioni. Basti pensare che le sue lavatrici negli anni ’60 hanno rappresentato il simbolo del boom economico in Italia. Alleggerendo per le casalinghe da decenni il carico di lavoro in casa con prodotti sempre all’avanguardia e impeccabili. Il prodotto che presentiamo in offerta è un illuminante esempio di ciò: Candy Smart Inverter CS 1410TXME/1-S ha una capacità di carico fino a 10 kg, con 1400 Giri, fino a 16 Programmi diversi, Connettività NFC, Cicli Rapidi, Classe A. Bella da vedere, in un candido (scusate il gioco di parole) colore bianco, si inserisce bene nei bagni o nelle cucine grazie alle dimensioni compatte: 60x58x85 cm. Bene, l’offerta di oggi ti consente di prenderla con soli 399,99 euro, grazie al 6% di sconto!

Candy Smart Inverter CS 1410TXME/1-S: caratteristiche

Approfondiamo meglio alcuni aspetti di questa lavatrice Candy. Grazie alla tecnologia NFC e all’app simply-Fi puoi accedere a contenuti extra direttamente con lo smartphone. Potrai impostare fino a 16 programmi diversi, quindi potrai soddisfare tutte le esigenze di lavaggio personali, ma anche di chi vive in casa, tra adulti, bambini e anziani. Molto comodo poi il fatto che consenta di scegliere cicli di lavaggio rapidi, garantendoti la massima efficacia, risparmio di tempo e denaro.

Il carico massimo arriva fino a 10 kg, quindi soddisfa appieno le esigenze di una famiglia fino a 4 persone, ma anche 5. Puoi ritardare l’avvio del ciclo di lavaggio fino a 24 ore, così inizi a programmarla per non dimenticartene in futuro tra le tante cose che avrai da fare. E risparmi anche in bolletta, grazie alla Classe A: questa Lavatrice Candy riduce i consumi fino al 51% rispetto a una in classe G, permettendoti di risparmiare energia e denaro!

Dunque, tanti vantaggi che oggi paghi solo 399,99 euro, grazie al 6% di sconto!

