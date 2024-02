Lavatrice Electrolux da 10kg Classe A in offerta a 549€ da MediaWorld (anche in 20 rate)

Per la promozione Tutto Vero Tasso 0 di MediaWorld, la lavatrice Electrolux con caricamento frontale da 10 kg Classe A è in offerta a 549 euro anziché 849,99 euro, con in più la possibilità di pagare in 20 rate senza interessi da 27,45 euro al mese. La promo include inoltre la consegna gratuita.

La lavatrice del marchio Electrolux in offerta in queste ore da MediaWorld online è tra le migliori lavatrici da 10 kg per rapporto qualità-prezzo. Inoltre offre la garanzia di appartenere alla classe di efficienza energetica A, che equivale a un risparmio considerevole in bolletta.

Lavatrice Electrolux da 10kg Classe A in offerta a 549 euro sul sito di MediaWorld

Il modello Electrolux EW6F314N integra la tecnologia SensiCare System, che va a regolare in autonomia il ciclo di lavaggio in base al carico. Si tratta di una funzione indispensabile non solo per risparmiare tempo, e di conseguenza acqua ed energia, ma anche per un lavaggio allo stesso tempo sostenibile e delicato.

Tra le altre funzioni di rilievo, in occasione del penultimo risciacquo la lavatrice si affida a Più Morbido: prima imbeve i capi d’abbigliamento di acqua, poi distribuisce in modo uniforme all’interno della lavatrice l’ammorbidente, per un capi più morbidi e freschi a lungo.

Da segnalare anche l’utile funzione di partenza ritardata. Azionandola, permette di posticipare l’orario di avvio del lavaggio, così da non avere i capi puliti per ore dentro il cestello.

La lavatrice Electrolux da 10kg Classe A è in offerta a soli 549 euro sul sito mediaworld.it: rientra nella promo Tutto Vero Tasso 0, con la possibilità di pagare in 20 rate a interezzi zero da 27,45 euro al mese.

