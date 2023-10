Con questa lavatrice Hoover in OFFERTA il bucato sarà un piacere!

Hoover è un colosso statunitense degli elettrodomestici e il modello Hoover H-WASH 700 H7WD 610MBC-S è una prova lampante della qualità dei suoi prodotti. Parliamo di una capacità fino a 10 Kg, una velocità di 1600 Giri, Wi-Fi + BLE integrato che la rende smart e gestibile da smartphone. E ancora, le funzioni Auto Care e Steam Care Pro che renderanno più leggero il bucato. Ottima l’efficienza energetica, essendo di Classe A. Compatte poi le dimensioni, che lo rendono facilmente inseribile in ogni ambiente (59x56x85 cm). Ciò va abbinato al colore bianco. Orbene, avrai questa meraviglia a soli 599 euro, grazie allo sconto del 9%!

Lavatrice Hoover H-WASH 700 H7WD 610MBC-S: le caratteristiche

La Lavatrice Hoover H-WASH 700 H7WD 610MBC-S è controllabile tramite app hOn, grazie alla quale puoi controllarla direttamente con lo smartphone. Il programma Igiene a 60°C consente una pulizia e una igiene profonda dei tuoi capi. Il ciclo Steam Care Pro, invece, rilascia vapore nel cestello per eliminare gli odori e ammorbidire le fibre.

L’opzione Auto Care imposta automaticamente programma, detersivo, acqua e tempo adatti in base al carico. Quanto all’efficienza energetica, raggiunge la Classe A permettendoti di ridurre i consumi a partire dal 51% rispetto a una in classe G! Quindi risparmierai pure in bolletta. Entrerà facilmente nel tuo bagno, nella tua cucina o nel tuo cortile grazie alle dimensioni ridotte da 59x56x85 cm. Infine, ti consentirà anche di risparmiare sul detersivo, grazie alla tecnologia Eco Doser, che è in grado di consigliare la corretta quantità di detersivo sulla base del carico.

Hoover H-WASH 700 H7WD 610MBC-S oggi costa solo 599 euro, grazie allo sconto del 9%!

