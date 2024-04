Lavatrice LG TurboWash 360 Classe A in super offerta a 459,90 euro su ePRICE

Tra le offerte più interessanti del giorno segnaliamo la lavatrice LG TurboWash 360, con capacità di carico di 11 kg e classe di efficienza energetica A, disponibile a 459,90 euro su ePRICE, noto marketplace italiano. L’articolo è venduto e spedito da ePRICE, con consegna gratuita: volendo è anche possibile richiedere l’installazione su appuntamento (il servizio costa 74,98 euro).

Tra i principali punti di forza della TurboWash 360 di LG si annoverano la classe di efficienza energetica A, il lavaggio di più indumenti nello stesso spazio, e il riconoscimento dei tessuti per una pulizia più efficace. Sul sito ufficiale LG lo stesso modello è in offerta a 669 euro, invece su Amazon è disponibile tramite un venditore di terze parti a oltre 481 euro, quindi l’offerta ePRICE permette di risparmiare rispettivamente 210 euro e oltre 20 euro.

Lavatrice LG TurboWash 360 in offerta a 459,90 euro sul sito ePRICE

Rispetto alle altre lavatrici tradizionali in classe A, la TurboWash 360 è il 10% più efficiente, garantendo dunque un risparmio notevole in bolletta a parità di efficienza energetica. Risparmio che si estende anche in termini di tempo, merito di un cestello più grande che consente di lavare fino a 2 kg di bucato in più rispetto alle classiche lavatrici.

Un altro fiore all’occhiello della lavatrice del marchio LG è la tecnologia AI DD, che va a migliorare in maniera sensibile le prestazioni di lavaggio e protegge i capi d’abbigliamento riconoscendo la tipologia dei tessuti. A questo proposito, merita una menzione speciale la particolare tecnica di lavaggio che va a simulare un effetto doccia 3D e permette di lavare a fondo in appena 39 minuti.

L’offerta sulla lavatrice LG TurboWash 360, disponibile su questa pagina del sito ePRICE, è valida fino a esaurimento scorte.

