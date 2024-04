Lavatrice Whirlpool FreshCare a soli 349,90 euro da Unieuro (anche in 3 rate)

Proseguono le offerte Solo Online di Unieuro: tra le più interessanti di questa giornata segnaliamo quella che ha per protagonista la lavatrice a libera installazione Whirlpool FreshCare, con capacità da 8 kg, in offerta a 349,90 euro invece di 529,90 euro. Rispetto al prezzo di vendita consigliato di 529,90 euro, è possibile risparmiare dunque qualcosa come 180 euro, senza contare che è disponibile il pagamento in 3 rate a interessi zero da 116,63 euro con Klarna o PayPal, con tanto di consegna gratuita.

Lavatrice Whirlpool FreshCare in offerta a 349,90 euro sul sito di Unieuro

Uno dei principali punti di forza della lavatrice Whirlpool in offerta sul sito di Unieuro è la tecnologia 6° SENSO. Basata sull’intelligenza artificiale, sceglie in automatico i migliori parametri per restituire risultati di lavaggio al di sopra della media e ottimizzare le risorse da impiegare, con un risparmio considerevole sui costi in bolletta.

A questo si aggiunge il sistema FreshCare+, con il quale ogni capo rimane fresco e pulito anche sei ore dopo il termine del ciclo di lavaggio. Oltre alla freschezza e alla pulizia, la tecnologia FreshCare+ assicura anche la totale assenza di pieghe nei vestiti, grazie all’azione del vapore.

Tra le altre funzionalità da segnalare, citiamo il programma Rapid30, in grado di offrire risultati eccellenti di lavaggio in appena 30 minuti. Ciò permette a chiunque di avere più tempo libero a disposizione, da dedicare magari ai propri passatempi preferiti.

La lavatrice Whirlpool FreshCare è in offerta a soli 349,90 euro sul sito unieuro.it. La promozione sarà valida fino alla mezzanotte del prossimo 28 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.