Lavora da remoto con ASUS ZENBOOK in offerta

Spesso quando ci ritroviamo fuori casa sentiamo la necessità di continuare il nostro flusso di lavoro per portare a termine la giornata. In tal senso i notebook portatili sono assolutamente raccomandati, dal momento che possono essere trasportati senza problemi all’interno di un qualsiasi zainetto e garantiscono il giusto livello di potenza per gestire qualsiasi software senza problemi. Ecco dunque che alla luce di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti il notebook ASUS Zenbook 14 (modello UX3402ZA) in offerta all’incredibile prezzo di soli 749 euro, con un buon 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Zenbook 14: un tripudio di potenza

Partiamo col fiore all’occhiello di questo notebook, sicuramente rappresentato dal suo ampissimo display da 14 pollici con tecnologia NanoEdge e risoluzione 2.5K, che ti garantisce il massimo dettaglio per ogni contenuto visivo che visualizzi. Grazie alla luminosità da ben 400 nit, inoltre, puoi utilizzarlo praticamente ovunque, anche all’aperto nel corso dei mesi più caldi e soleggiati, restituendo una gamma di colori davvero vivida e (soprattutto) realistica.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro grazie al pieno supporto alla tecnologia Dolby Atmos, che ti garantisce un suono coinvolgente, profondo e soprattutto potente per qualsiasi scena di film o serie TV che guarderai sulle principali piattaforme di streaming.

Il vero cuore pulsante di questo notebook è però rappresentato dal suo processore AMD Ryzen 5, che abbinato a ben 8 GB di RAM permette di avviare qualsiasi tipo di programma, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o videoediting, senza il benché minimo tentennamento o esitazione.

In definitiva a nemmeno 750 euro hai la possibilità di accaparrarti un notebook portatile davvero potente e versatile, che potrai utilizzare in qualsiasi contesto, dal lavoro fino al puro piacere personale per la visione di film e serie TV: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook ASUS Vivobook 14 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili poterebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

