Lavora in modo SUPER COMODO con il Mouse VERTICALE Trust a soli 19 EURO

Per lavorare in modo comodo e super efficiente, non farti scappare la promozione sul Mouse Verticale Wireless Trust Verto! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta subito dell’offerta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Mouse Verticale Wireless Trust Verto: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Verticale Wireless Trust Verto è la soluzione verticale alla fatica e al dolore: ti consente di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60° per lavorare in totale comfort.

Il design leggero e il formato adatto a qualsiasi mano concedono sollievo anche dopo ore di lavoro, mentre il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano l’impugnatura e il comfort.

Inoltre i cavi non influenzeranno più la tua posizione di lavoro: la portata wireless di 10 metri del mouse Verto assicura una libertà ottimale e una migliore postura anche a grande distanza.

Nonostante la forma ergonomica, l’efficienza è garantita al massimo in quanto questo mouse verticale offre un sensore ottico 80012001600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e preciso. Inoltre la modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzionalità Plug and Play: collega il microricevitore di Verto al PC o laptop e mettiti subito all’opera e, a lavoro finito, puoi conservare il ricevitore nel comodo scomparto dedicato.

