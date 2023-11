Lavora ovunque con ASUS VIVOBOOK in offerta

Spesso e volentieri quando siamo fuori casa sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo sufficientemente potente da portare a termine tutte le nostre attività lavorative, senza necessariamente dover utilizzare un PC desktop, o anche semplicemente per puro svago personale. I notebook portatili sono senz’altro i device che meglio rispondono a questa tipologia di esigenza, riuscendo a coniugare alla perfezione la trasportabilità alla potenza. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il notebook ASUS Vivobook in offerta all’incredibile prezzo di soli 649 euro,con un ottimo sconto di 50 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, ASUS.

ASUS Vivobook: tanta potenza al giusto prezzo

Partiamo innanzitutto dal suo splendido display NanoEdge con risoluzione Full HD e diagonale da ben 15 pollici: grazie a questo schermo riuscirai a lavorare tranquillamente e senza alcun tipo di problema, oltre che vedere anche film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e tante altre.

Molto apprezzata poi la presenza della webcam integrata in corrispondenza della sua porzione superiore, che ti permette di effettuare videochiamate in totale tranquillità con i tuoi amici o colleghi, facendo uso di piattaforme del calibro di Google Meet o Zoom. Grazie alla tecnologia ASUS Intelligent Performante Technology, hai la possibilità di avere un considerevole risparmio energetico, riuscendo così a far durare la batteria fino alla fine della giornata.

Il vero e proprio cuore pulsante di questo notebook è però rappresentato dal suo processore Intel Core i7-1255U di 12° generazione, che affiancato a 8 GB di RAM permette di avere delle prestazioni davvero sensazionali, riuscendo ad avviare e gestire qualsiasi tipo di programma, anche quelli più pesanti, senza il minimo tentennamento o esitazione.

A completare il tutto troviamo infine un SSD della capienza da ben 512 GB di memoria, all’interno del quale potrai catalogare tutte le tue foto, video e file di lavoro senza doverti preoccupare in continuazione di liberare memoria.

In definitiva, a poco più di 640 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook portatili per qualità / prezzo, che potrai utilizzare senza problemi per ogni tua necessità, dal lavoro al tuo intrattenimento nel tempo libero: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo ASUS Vivobook 15 (modello F1502ZA) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare improvvisamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.