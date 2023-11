Lavora ovunque con GALAXY BOOK3 PRO in offerta

Spesso e volentieri quando ci ritroviamo fuori casa sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare efficacemente e senza particolari problemi il nostro flusso lavorativo, risultando potente ma al tempo stesso perfettamente trasportabile all’interno di una valigetta. Ecco che in tal senso i laptop sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente indicati e consigliati. Alla luce di questo e in occasione del Black Friday, Amazon ha ben pensato di proporti il laptop Samsung Galaxy Book3 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 1199 euro, con un ottimo 37% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice coreana.

Galaxy Book3 Pro: perfetto per ogni uso

Partiamo innanzitutto da uno dei punti di forza alla base di questo laptop, rappresentato dal suo eccezionale schermo con risoluzione 3K (ovvero ben 2880 x 1800 pixel), che ti garantirà una visione ultranitida su qualunque contenuto visivo trasmetterà. Per non parlare poi della frequenza d’aggiornamento pari a ben 120 Hz, di gran lunga superiore a gran parte dei modelli attualmente presenti sul mercato mondiale, restituendoti una fluidità e dinamicità mai vista prima.

Il vero e proprio cuore pulsane di questo laptop è però rappresentato dal suo processore Intel di 13° generazione, che ti permette di avviare qualsiasi software, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o videoediting, senza il benché minimo tentennamento o esitazione.

Grazie al peso estremamente ridotto pari a soli 1.2 kg, puoi trasportarlo praticamente ovunque all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio, e ti sembrerà quasi di non averlo con te.

Il touchpad è notevolmente aumentato di dimensioni rispetto ai modelli precedenti, e questo contribuisce ad aumentare a dismisura la sua usabilità nella vita quotidiana, risultando di gran lunga più maneggevole. Nulla da dire anche per la connettività, grazie alla presenza delle porte HDMI, uscite USB-A, slot Micro SD e tanto altro ancora, che ti permettono di collegare tutte le periferiche che desideri. All’interno del laptop trovi già Windows 11 Home preinstallato, perciò non dovrai nemmeno perdere tempo a installare un sistema operativo in autonomia.

In definitiva, a nemmeno 1200 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori laptop in circolazione, che sarà perfetto per ogni contesto, da quello lavorativo al puro intrattenimento personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Samsung Galaxy Book3 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è in occasione del Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

