Le 5 migliori criptovalute durante il mercato ribassista in agosto

Il crollo del mercato delle criptovalute di oggi ha fatto sì che Bitcoin e le altcoin a grande capitalizzazione perdessero per strada gran parte dei guadagni di questa settimana.

Il prezzo di Bitcoin è sceso a $ 63.800, in calo di quasi il 6% rispetto al massimo di questa settimana di $ 68.100. Le altcoin se la passano molto peggio, con il prezzo di Ethereum in calo di oltre il 9% oggi.

Tuttavia, la maggior parte degli esperti rimane convinta che il mercato delle criptovalute sia sull’orlo di una grande corsa al rialzo. In effetti, i trader stanno cercando la migliore criptovaluta durante il calo.

Perché i prezzi delle criptovalute stanno crollando?

Diversi fattori stanno contribuendo alla debolezza del mercato delle criptovalute.

Gli ETF spot Ethereum recentemente approvati hanno registrato $ 133 milioni di deflussi netti, innescati da $ 326 milioni di prelievi dall’ETF ETHE di Grayscale.

Come nel caso degli ETF spot Bitcoin, gli esperti ritengono che Grayscale continuerà a registrare forti deflussi, a causa delle sue elevate commissioni di gestione. Di conseguenza, il prezzo di Ethereum potrebbe adottare una posizione ribassista nei prossimi giorni prima di una ripresa rialzista.

Inoltre, la svendita nel mercato azionario sta aumentando la pressione di vendita sui prezzi delle criptovalute. Bitcoin ha storicamente mostrato una forte correlazione con i titoli tecnologici, che stanno attualmente assistendo a una correzione importante.

Infine, la sovraperformance della presunta candidata democratica Kamala Harris negli ultimi sondaggi sta anche avendo un impatto sul mercato. Mentre il pro-cripto Donald Trump dovrebbe ancora essere il favorito per ottenere il secondo mandato alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, una gara più serrata del previsto ha reso nervosi gli investitori.

Le 5 migliori criptovalute durante il calo del mercato

Come accennato in precedenza, il mercato reagirà presto ai deflussi di Grayscale, aprendo la strada a una ripresa rialzista. Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un minimo locale dopo il lancio dei suoi ETF. Allo stesso modo, la Federal Reserve rimane pronta a tagliare i tassi di interesse a settembre, uno scenario decisamente rialzista per il mercato delle criptovalute.

Di conseguenza, il crollo delle criptovalute di oggi è semplicemente un’altra opportunità per gli investitori. Ecco le 5 migliori criptovalute che possono offrire rendimenti sproporzionati una volta che il mercato inizia la sua corsa rialzista.

Pepe (PEPE)

Il crollo delle criptovalute di oggi offre un’altra opportunità agli investitori di valutare Pepe a basso costo. La popolare meme coin è attualmente al 33% al di sotto del suo massimo storico, tuttavia, non per molto.

La coin Pepe mostra una forte correlazione con il prezzo di Ethereum. C’è anche una crescente speculazione sul fatto che la meme coin potrebbe assicurarsi una quotazione su Coinbase. Considerando che Pepe vede già un impressionante volume di trading di 24 ore, una quotazione su Coinbase potrebbe rivelarsi un punto di svolta.

Un numero crescente di analisti ritiene inoltre che PEPE possa capovolgere Shiba Inu durante questo ciclo per diventare la seconda meme coin più grande sul mercato. Alcuni stanno persino prevedendo che il token raggiunga una capitalizzazione di mercato di $ 50 miliardi, il che significherebbe una crescita di 10 volte rispetto alla sua valutazione attuale.

Pepe Unchained (PEPU)

Le meme coin tendono a muoversi all’unisono e si prevede che la crescita di Pepe fornirà una spinta importante ad altri token a tema rana. Token come PeiPei, LandWolf e APU hanno già mostrato una forza considerevole.

Tuttavia, alcuni trader credono che Pepe Unchained potrebbe essere la migliore alternativa a PEPE, grazie alla sua blockchain nativa Layer-2.

Questo nuovo approccio è più di una semplice trovata di marketing. Si prevede che la catena Layer-2 offrirà costi di negoziazione estremamente bassi e ricompense di staking elevate, la formula perfetta per guidare investimenti al dettaglio pesanti.

Ad esempio, i possessori di PEPU possono mettere in staking i loro titoli e iniziare già a guadagnare rendimenti interessanti, attualmente a un APY del 360%.

Non sorprende che questa nuova meme coin sia molto richiesta, avendo già raccolto oltre 5,3 milioni di $ durante la sua prevendita. Anche gli influencer delle criptovalute sono ottimisti sul suo potenziale di rialzo, con alcuni che la definiscono una delle migliori criptovaluteda valutare prima del mercato rialzista.

Brett (BRETT)

Le meme coin di Base sono molto richieste, tuttavia, nessuna più di Brett. Le meme coin sulla chain Base godono degli stessi vantaggi delle loro controparti Solana: basse commissioni di negoziazione e alti investimenti.

Brett, il token meme principale su Base, ha già una capitalizzazione di mercato di 1,1 miliardi di $. Dopo tutto, il token ha le sue radici nei popolari webcomic The Boy’s Club di Matt Furie, simili a Pepe.

Brett è una delle migliori criptovalute da valutare dopo il crollo di oggi, considerando che è quasi il 40% al di sotto del suo massimo storico. Alcuni analisti di criptovalute credono persino che sia la scommessa più sicura nel settore delle meme coin, insieme a Pepe.

I rialzisti rimangono ottimisti sul fatto che la principale meme coin Base raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 20 miliardi di dollari durante questo ciclo di mercato.

Base Dawgz (DAWGZ)

DAWGZ è un’altra meme coin di Base su cui gli esperti sono ottimisti. Hanno identificato che i token dell’ecosistema Base sono fortemente sottovalutati. A parte Brett, nessuna meme coin ha una valutazione superiore a $ 100 milioni.

Base Dawgz potrebbe colmare questo vuoto ed emergere come il prossimo grande token meme di Base, seguendo le orme di Brett.

DAWGZ ha adottato concetti innovativi come share-to-earn e refer-to-earn per distinguersi dalla massa e ottenere un forte sostegno da parte della community. Ad esempio, gli investitori possono condividere contenuti correlati a DAWGZ sui social media e guadagnare punti airdrop.

Inoltre, Base Dawgz è una meme coin multi-chain che è attiva su Base, Solana, Ethereum, Avalanche e BNB Smart Chain. Gli investitori possono godere di ricompense di staking elevate su una qualsiasi di queste reti, attualmente a un APY superiore al 1100%.

Grazie alla sua proposta di valore unica, la prevendita di DAWGZ ha già raccolto oltre 2,7 milioni di dollari, con diversi investitori facoltosi tra i primi acquirenti.

XRP (XRP)

XRP è forse l’altcoin a grande capitalizzazione più sottovalutato sul mercato, attualmente al di sotto dell’82% rispetto al suo massimo storico. Tuttavia, la tendenza sembra cambiare. XRP sta ora superando Bitcoin nell’ultimo mese, con un rally di quasi il 27% rispetto alla crescita del 3% di BTC.

Si sta diffondendo la speculazione che un accordo tra Ripple e la SEC potrebbe essere vicino, soprattutto perché l’amministrazione Biden sta adottando una posizione sempre più pro-cripto per contrastare la crescente influenza di Donald Trump sul settore.

Anche le probabilità di un ricorso della SEC contro la sentenza originale del giudice Analisa Torres stanno diminuendo, considerando che il presidente Gary Gensler potrebbe dire basta in caso di una presidenza Trump.

Se il vantaggio di Trump continua a crescere con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi, il prezzo XRP potrebbe vedere un’importante rottura a $ 1 e oltre.