Le cuffie Bluetooth realme PIU' INNOVATIVE del momento in OFFERTA BOMBA

Cuffie Bluetooth realme Buds Air 5 Pro



Cuffie Bluetooth realme Buds Air 5 Pro: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth realme Buds Air 5 Pro sono dotate di un’innovativa architettura acustica del driver coassiale costituita da un driver per bassi da 11 mm e da un tweeter micro-planare da 6 mm. Questa caratteristica offre un’esperienza acustica di qualità professionale sia ad alte che basse frequenze.

L’autonomia elevatissima garantisce fino a 40 ore di riproduzione, per una ricarica che dura una settimana intera. E quando hai bisogno dei tuoi auricolari in fretta, ricaricali per 10 minuti e gustati 7 ore di musica no-stop.

Anche in modalità Gioco, gli auricolari sono in grado di raggiungere una latenza ultra bassa record nel settore pari a 40 ms, con un’elevatissima sincronizzazione audio-video che ti permette di immergerti ancor di più nell’azione durante le battaglie più intense.

Inoltre con una cancellazione del rumore profondo fino a 50 dB, 8 dB in più rispetto alla generazione precedente, puoi goderti una tranquillità di ascolto senza precedenti in qualsiasi luogo tu sia.

Per finire, l’algoritmo nato dalla ricerca interna realme è realizzato in base al modello delle funzioni di trasferimento della testa HRTF e crea un audio spaziale 3D a livello cinematografico: in questo modo, il condotto uditivo può godere appieno di un’esperienza di ascolto coinvolgente.



