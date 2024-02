Le cuffie TWS più POTENTI di OPPO sprofondano del 61% su Amazon

In occasione di San Valentino Amazon è pronto a sorprenderti con una eclatante offerta sulle cuffie true wireless OPPO Enco X, oggi in vendita al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 61%, le cuffie del colosso cinese sono pronte per sorprenderti a un prezzo di appena 69€.

Leggerissime, comodissime e con a bordo un modulo Bluetooth 5.3 che ti garantisce piena compatibilità con i sistemi iOS ed Android, le cuffie del colosso cinese sono rivestite con materiali impermeabili agli schizzi e alla polvere (certificazione IP54).

Le cuffie true wireless OPPO Enco X sono in caduta libera su Amazon: offerta shock

L’impianto audio è di quelli che ti lascia senza parole per la qualità della gamma acustica e la fedeltà delle armoniche, merito senza ombra di dubbio dei driver dinamici integrati negli auricolari. Esternamente sono presenti ben 3 microfoni per captare con precisione la tua voce e assicurarti così chiamate sempre chiare e cristalline, mentre la tecnologia di cancellazione del rumore ti dà la possibilità di ascoltare tutta la musica che vuoi senza interferenze acustiche esterne.

Inutile girarci intorno: se vuoi acquistare un paio di cuffie TWS di qualità non hai altra scelta che scegliere queste di OPPO, oggi in super sconto su Amazon. Se fai in fretta, inoltre, le cuffie ti arrivano direttamente a casa in appena 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.