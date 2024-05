Le cuffie TWS Samsung Galaxy Buds2 Pro sono in CADUTA LIBERA su Amazon (-40%)

Basta farsi un rapido giro sul web per rendersi conto che lo sconto del 40% di Amazon sulle cuffie true wireless di fascia alta Samsung Galaxy Buds2 Pro non è una cosa da tutti i giorni. Parliamo di un paio di cuffie di altissimo livello, dotate di un’eccellente qualità audio e tecnologie pensate per migliorare la tua esperienza di ascolto.

In queste ore le puoi acquistare al prezzo super conveniente di 129€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa (solo per i clienti Amazon Prime).

Le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro sono in vendita ad appena 129€

Super leggere e comodissime da indossare anche per numerose ore al giorno, l’aspetto più interessante delle cuffie TWS di Samsung è senza ombra di dubbio l’impianto audio; parliamo di driver dinamici perfettamente equalizzati e capaci di sprigionare una potenza audio che ti lascerà a bocca aperta, per non parlare della fedeltà timbrica e i bassi potenti.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro supportano i controlli touch per gestire facilmente e rapidamente il playback audio (e non solo), ed è anche presente la tecnologia di cancellazione del rumore (ANC); in questo caso vale anche la pena menzionare la funzione Voice Detect, una feature comodissima che disattiva automaticamente l’ANC non appena inizi a parlare con chi ti sta intorno.

Ora o mai più, non ci sono altre parole per descrivere l’eccellente sconto del 40% di Amazon sulle cuffie true wireless del colosso sudcoreano; mettile subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime per riceverle direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi aggiuntivi di spedizione.

