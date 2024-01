Le fantastiche 4: Lampadine intelligenti che controlli a voce ORA puoi prenderle a soli 30 euro!

Lampadine intelligenti LED che cambiano colore, abilitate Wi-Fi e Bluetooth, Equivalente a 80 W. Illuminazione domestica intelligente dimmerabile A19, funzionano con Alexa Google Assistant. Oggi puoi averne 4 a soli 30,99 euro, grazie allo sconto del 38%!

Lampadine intelligenti LED HaoDeng: le caratteristiche

Controllo vocale: le lampadine intelligenti che funzionano con Alexa, Google Assistant, Siri Shortcut e SmartThings, ti consentono di controllare la tua lampada quando non sei a casa o sei in viaggio. (funziona con router wifi 2.4Ghz o dual band, nessun hub richiesto, non utilizzare con dimmer). Colori vivaci: personalizza la tua lampadina intelligente con milioni di colori e tunable white (2700K-6500K), imposta l’illuminazione perfetta per ogni occasione, luce bianca per il lavoro e la vita, luce bianca calda per rilassarsi e riposare, luce multicolore per le feste.

Programmazione della luce: facile creare timer e routine per automatizzare l’illuminazione intelligente della tua casa intelligente, la funzione di luce simulata dell’alba e del tramonto lo rende come una scena reale. Risparmio energetico: la lampadina intelligente a led da 10 watt farà risparmiare fino all’80% di consumo energetico rispetto a una lampadina tradizionale da 80 W risparmiando denaro, adatta per casa, interni, camera da letto, cucina, soggiorno, lampada da tavolo, caffetteria, bar, feste ecc.

