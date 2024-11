Le migliori Cuffie Bluetooth JBL oggi in svendita totale su Amazon

Rappresentano il top di gamma nel settore audio, ed oggi sono disponibili in offerta davvero speciale! Stiamo parlando delle Cuffie Wireless Bluetooth JBL Live Beam 3, al momento acquistabili su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie Wireless Bluetooth JBL Live Beam 3: audio impeccabile e autonomia massima

Le Cuffie Wireless Bluetooth JBL Live Beam 3 si contraddistinguono per i loro quattro microfoni che rilevano il rumore e si adattano automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale: così facendo, garantiscono un suono iper preciso con alti cristallini e bassi profondi in qualsiasi luogo tu sia.

Una caratteristica di spicco è sicuramente la batteria di questi auricolari che dura 12 ore con gli auricolari e 36 ore con la custodia. In più il display touch della custodia di ricarica intelligente consente di controllare completamente il suono senza dover accedere all’app JBL.

Inoltre questo modello offre una connettività Bluetooth senza interruzioni, consentendo di passare facilmente dal guardare un film sul tablet al rispondere alle chiamate sul cellulare nella massima comodità. Tra l’altro le cuffie sono waterproof e antipolvere, così potrai portare la tua musica con te in qualsiasi avventura all’aria aperta senza preoccupazioni.

Per finire, non dovrai mai preoccuparti se ti capita si smarrirle perché il servizio Google Finder ti aiuterà automaticamente a trovarle, grazie a una rete di oltre tre milioni di dispositivi Android.

Oggi le Cuffie Wireless Bluetooth JBL Live Beam 3 sono acquistabili su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.