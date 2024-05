Le MIGLIORI Cuffie over-ear in DOPPIO SCONTO: oggi le paghi MENO DI 40 EURO

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Oggi puoi acquistare su Amazon le Zen Hybrid Wireless Over-ear Headphones CREATIVE a soli 39 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere è irripetibile!

Zen Hybrid Wireless Over-ear Headphones CREATIVE: audio impeccabile e massima comodità

Le Zen Hybrid Wireless Over-ear Headphones CREATIVE cancellano fino al 95% dei rumori ambientali con la Cancellazione Attiva del Rumore Ibrida.

Passa rapidamente alla Modalità Ambiente tramite il pulsante ANC sul padiglione destro e lascia entrare il suono esterno per essere più consapevole dell’ambiente circostante, come annunci pubblici alle stazioni ferroviarie.

Le cuffie hanno una durata della batteria fino a 27 ore con ANC attivato (37 ore con ANC disattivato) e la ricarica tramite il cavo USB-C incluso che in soli 5 minuti garantisce 5 ore di ascolto. Scegli tra connettività Bluetooth 5.0 wireless con codec audio AAC per liberare i movimenti o la modalità cablata tramite jack analogico da 3,5 mm per ascoltare musica o guardare uno spettacolo in modo semplice.

Inoltre sono dotate di un microfono integrato con cancellazione del rumore che capta la tua voce sopra il rumore per essere ascoltata più chiaramente dall’altra parte della chiamata. Quando accoppiato all’ANC attivo, sarai anche in grado di ascoltare il chiamante molto più chiaramente di qualsiasi cuffia generica.

Oggi le Zen Hybrid Wireless Over-ear Headphones CREATIVE sono disponibili su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. Corri a fare il tuo ordine!

