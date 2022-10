Tutti conosciamo le classiche estensioni di dominio: .it, .com, .net accompagnano migliaia di portali e siti web. Proprio per questo motivo, con l’espansione ormai sempre più diffusa della rete Internet, trovare nomi di dominio nuovi e liberi è diventato molto più complicato. Una situazione di stallo che ha trovato risoluzione nelle nuove estensioni gTLD che hanno ampliato a dismisura le possibilità di scelta permettendo una personalizzazione più mirata dei siti web. Oggi, insieme al team di Keliweb, individueremo le migliori estensioni di dominio per siti web aziendali.

I migliori domini per aziende

Con Keliweb è possibile scegliere tra oltre 700 estensioni gTLD. Ecco le 7 migliori che puoi associare a un sito web aziendale.

Dominio .com – Un classico, che ispira sicuramente grande fiducia. Questa estensione di dominio conferisce un’aria sicuramente professionale e seria: non a caso è il dominio più utilizzato al mondo;

– Un classico, che ispira sicuramente grande fiducia. Questa estensione di dominio conferisce un’aria sicuramente professionale e seria: non a caso è il dominio più utilizzato al mondo; Dominio .business – Se il tuo obiettivo è creare il sito web di un’azienda o un’attività commerciale, allora il dominio .business potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata poiché sottintende la natura commerciale della pagina web;

– Se il tuo obiettivo è creare il sito web di un’azienda o un’attività commerciale, allora il dominio .business potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata poiché sottintende la natura commerciale della pagina web; Dominio .it – Un altro classico, che localizza il sito web in un luogo ben preciso: in questo caso, l’Italia. È ottimo per aziende molto presenti sul territorio e che vuole rivolgersi a un pubblico esclusivamente italiano;

– Un altro classico, che localizza il sito web in un luogo ben preciso: in questo caso, l’Italia. È ottimo per aziende molto presenti sul territorio e che vuole rivolgersi a un pubblico esclusivamente italiano; Dominio .shop – Vuoi aprire un e-commerce? Allora questo è il dominio giusto, che trasmette in maniera molto chiara all’utente l’idea di shopping e acquisti online, identificando immediatamente la natura del sito;

– Vuoi aprire un e-commerce? Allora questo è il dominio giusto, che trasmette in maniera molto chiara all’utente l’idea di shopping e acquisti online, identificando immediatamente la natura del sito; Dominio .agency – Ottimo per web agency che offrono servizi rivolti a comunicazione e marketing quali Social Media Marketing, Content Marketing, SEO o Web Design. Se il tuo obiettivo è lanciare una agenzia di comunicazione, questo dominio è la scelta migliore;

– Ottimo per web agency che offrono servizi rivolti a comunicazione e marketing quali Social Media Marketing, Content Marketing, SEO o Web Design. Se il tuo obiettivo è lanciare una agenzia di comunicazione, questo dominio è la scelta migliore; Dominio .srl – Come è facilmente intuibile, questo dominio si abbina perfettamente alle Società a Responsabilità Limitata. In breve, le Srl. Perfetto quindi per definire in maniera specifica il carattere del sito web che si vuole lanciare.

Dominio gratuito? Scegli Keliweb

Dopo aver scelto l’estensione più adatta alle tue esigenze, non resta che procedere alla registrazione, abbinando un servizio di web hosting per il tuo nuovo sito web. Noi ti consigliamo Keliweb: sicuro e conveniente, offre diversi piani di hosting WordPress ottimizzato con dominio gratuito incluso.

“WP Play” è il piano perfetto per far decollare la tua attività. Lo trovi in promozione al 43% di sconto cliccando questo link. Il prezzo scende così da 79 euro di listino a soli 44,90 euro all’anno. La promozione, valida ancora per pochi giorni, include anche 3 vCore CPU, 50 GB SSD Spazio Web, 4GB di RAM, 1 sito web, tool migrazione, 50 caselle di posta e 50 database, pannello cPanel, Certificato SSL e HHTP/2, supporto MultiPHP, backup plus e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni.

