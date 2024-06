Le nuove meme coin ChuanPu e PlayDoge esplodono nonostante il crollo del mercato delle criptovalute

Le criptovalute a grande capitalizzazione continuano a perdere terreno sotto la forte pressione delle vendite, con le altcoin che subiscono il peso del crollo del mercato delle criptovalute.

Mentre Bitcoin rimane all’interno di un range compreso tra i livelli di 64.000 e 66.000 dollari, la capitolazione delle altcoin oggi ha portato a una correzione di oltre il 10% di token come Worldcoin (WLD), Dogwifhat (WIF) e Bonk (BONK).

In questo contesto ribassista più ampio del mercato, le nuove meme coin stanno nuovamente emergendo come alternative promettenti. Token a bassa capitalizzazione come ChuanPu, PlayDoge e Billy hanno registrato una crescita significativa negli ultimi giorni e sembrano pronti per una forte continuazione rialzista.

Perché il mercato delle criptovalute sta crollando?

Il mercato delle criptovalute non è riuscito a riprendersi dalla riunione del FOMC di mercoledì scorso. La Federal Reserve prevede ora un aumento dei tassi di interesse invece dei due tagli precedentemente previsti, il che rappresenta uno scenario decisamente ribassista per il mercato delle criptovalute.

Tuttavia, il crollo del mercato delle criptovalute in corso lascia ancora più perplessi se si considera la forza delle azioni e dei titoli azionari statunitensi. Lunedì sia l’S&P 500 che il NASDAQ 100 hanno raggiunto nuovi massimi storici.

In genere, Bitcoin mostra una forte correlazione con le azioni. Tuttavia, il prezzo del Bitcoin non è riuscito a mantenersi al di sopra del livello di supporto di 66.000 dollari e potrebbe visitare l’intervallo 60.000 – 61.000 dollari nei prossimi giorni.

Le altcoin a grande capitalizzazione stanno addirittura sottoperformando rispetto a BTC. Ad esempio, le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale continuano a mostrare segni di debolezza oggi martedì, con il protocollo NEAR leader del settore in ribasso del 12,3% nelle ultime 24 ore. Render, Bittensor e Injective sono crollati di oltre il 10% nello stesso periodo.

Le meme coin a capitalizzazione larga e media non se la passano meglio. I leader di mercato Dogecoin e Shiba Inu sono scesi dell’11%, mentre le meme coin di Solana come Dogwifhat e Bonk sono scese più vicino al 15% oggi martedì.

Gli investitori in meme coin sperano che Dogecoin possa mantenere il supporto di $ 0,106. In caso contrario, si potrebbe presentare lo scenario più doloroso sia per Doge che per il resto del settore.

Le nuove meme coin esplodono

La domanda di nuove meme coin continua ad aumentare, soprattutto a causa della debolezza delle altcoin a grande capitalizzazione.

Ad esempio, una nuova meme coin ChuanPu ha registrato aumenti del 23%, anche se i token meme più grandi come Dogecoin e Shiba Inu sono crollati di oltre il 10%.

È interessante notare che CHUANPU ha ancora una capitalizzazione di mercato inferiore a 18 milioni di dollari e potrebbe ancora offrire rendimenti significativi se dovesse mantenere la sua traiettoria rialzista.

Allo stesso modo, una nuova meme coin di Solana, Billy, ha mostrato una crescita di 1000 volte in un giorno.

Mentre ChuanPu e Billy sono già esplosi, la meme coin P2E PlayDoge è ancora in fase di prevendita.

Il token ha già raccolto quasi 5 milioni di dollari nella sua ICO, grazie al suo gioco adatto ai principianti, che gli esperti chiamano la versione moderna di Tamagotchi.

In effetti, i giocatori possono possedere Doge con il loro animale domestico in stile Tamagotchi, tranne che tramite uno smartphone anziché un giocattolo portatile. Come ulteriore vantaggio, possono guadagnare criptovalute gratuite completando una serie di classici giochi 2D.

I solidi fondamentali di PlayDoge hanno già fatto paragoni con Floki, con alcuni esperti che la definiscono la prossima meme coin 100x.