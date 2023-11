Le torce led che non possono mai mancare: SUPER SCONTO!

Finalmente è tempo di scoprire il potere dell’avventura! Ecco le torce LED REHKITTZ, dispositivi versatili che si adattano a tutte le tue esigenze di luce. Amazon ti offre l’opportunità di acquistare questo gioiello con uno sconto incredibile del 50%, utilizzando il codice promozionale MUUWFXGZ. Il prezzo di 9,50€ è super vantaggioso!

Ecco le torce led pronte a tutto!

Con cinque modalità diverse, le torce REHKITTZ permettono di illuminarti in qualsiasi situazione. Integrano luce forte per illuminare sentieri bui, oltre che luce debole per le situazioni meno estreme. La luce bianca COB è perfetta per la notte, mentre la luce rossa COB e la modalità lampeggiante bianca e rossa sono ideali per segnalazioni di emergenza in situazioni critiche segnalando così la propria presenza.

La potenza di questa torcia è sorprendente. Con 2000 lumen, emette un fascio di eccezionalmente forte e stabile, capace di illuminare la strada o il cortile di casa con una luminosità superiore al 90% delle torce presenti sul mercato.

Con un peso di solo 170g e una lunghezza di 12,9cm, sono facili da trasportare ovunque. La clip integrata consente di attaccarle a una tasca, cintura o zaino, rendendole ideali per escursioni, arrampicate o campeggi. Realizzata in lega di alluminio di tipo militare, le torce sono robuste, pronte ad affrontare qualsiasi avventura.

Queste torce possono funzionare sia con una batteria 18650 che con tre batterie AAA (non incluse), assicurando che tu abbia sempre una fonte di luce a portata di mano. Queste torce led saranno sempre pronte all’uso!

Se sei in cerca di un nuovo kit economico, affronti spesso escursioni e vuoi sempre avere con te una bella fonte luminosa, approfitta subito della promo Amazon di oggi! Il kit di torce LED REHKITTZ oggi costa solo 9,50€ grazie al codice promozionale MUUWFXGZ da inserire direttamente su Amazon. Affrettati però: lo sconto è limitatissimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.