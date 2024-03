Lefant M1 è il robot aspirapolvere dei TUOI SOGNI e costa POCHISSIMO

L’amatissimo robot aspirapolvere multifunzione Lefant M1 è in vendita su Amazon a un prezzo fuori dal comune, merito di uno scioccante sconto immediato del 51% che ti permette di risparmiare subito ben 200€ (il prezzo di un comune elettrodomestico smart da casa).

Spendendo la cifra di 189€ hai a portata di mano un eccellente robot aspirapolvere, assolutamente compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa per il controllo completo anche in remoto (tramite app mobile).

Il robot aspirapolvere Lefant M1 è in caduta libera su Amazon al 51% di sconto

Lefant M1 ha dalla sua una grande quantità di funzioni davvero interessanti: monta un potente motore da 4000Pa ideale per aspirare facilmente la polvere, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici; una batteria a ricarica rapida che ti accompagna facilmente per ben 150 minuti consecutivi; sensori LiDAR con tecnologia Freemove 3.0 per la navigazione automatica per tutta casa con riconoscimento degli oggetti. Inoltre, tramite l’applicazione mobile puoi anche impostare zone vietate in cui il robot aspirapolvere non deve entrare, e molto altro ancora.

Immagina avere l’opportunità di risparmiare una piccola fortuna su Amazon e avere sempre a disposizione un elettrodomestico smart di qualità, addirittura in vendita con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.