Lefant M213 è il robot aspirapolvere DEI TUOI SOGNI: crollo del 52%

Oggi Amazon ti dà la scusa migliore del mondo per mettere finalmente da parte la vecchia aspirapolvere con il filo: il popolarissimo robot aspirapolvere Lefant M213 è in vendita a un prezzo assolutamente ridicolo.

Per quanto possa sembrare il classico errore di prezzo, quest’oggi l’elettrodomestico smart può essere tuo al prezzo di appena 115€ grazie allo sconto scioccante del 52% – parliamo di un risparmio immediato di ben 124€, ovvero il prezzo di un comunissimo robot di fascia economica.

Solo su Amazon trovi il 52% di sconto immediato sul robot aspirapolvere Lefant M213

Lefant M213 ha tutte le carte in regola per mantenere casa sempre pulita e in ordine: innanzitutto, un potente motore da 2200Pa che aspira senza problemi le briciole, la polvere e anche i peli dei tuoi animali domestici. Puoi utilizzare il robot aspirapolvere senza problemi su qualsiasi tipologia di pavimento, anche sui tappeti e la moquette, mentre con il supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant puoi anche gestirlo in tutto e per tutto tramite semplici comandi vocali.

Inoltre, proprio come i robot aspirapolvere di fascia alta, anche Lefant M213 monta numerosi sensori e rilevatori smart per la guida automatizzata: lo avvii e inizia a pulire tutta casa in completa autonomia, scansando i mobili ed eventuali ostacoli senza alcun problema.

Non devi assolutamente farti scappare di mano questa eclatante offerta di Amazon sul robot aspirapolvere, a maggior ragione adesso che include anche la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.