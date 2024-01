LEGGERE, COMODE e dal sound PRO: OPPO Enco Air3 ad appena 49€

Quando si tratta di acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless le ottime OPPO Enco Air3 sono sempre in cima alla lista per via dell’incredibile rapporto qualità/prezzo, quest’oggi ancora più conveniente del solito grazie a una strabiliante offerta su Amazon.

Sfruttando lo sconto immediato del 29%, infatti, le cuffie del colosso cinese ti garantiscono un’esperienza di ascolto senza sbavature al prezzo di appena 49€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Impossibile lasciarsi scappare le cuffie true wireless OPPO Enco Air3 a 49€ su Amazon

Belle, leggere, comode e con una mega batteria che ti accompagna facilmente per ben 25 ore di playback audio, le cuffie OPPO Enco Air3 hanno tutto ciò di cui hai bisogno per ascoltare i tuoi gruppi preferiti al massimo della qualità audio.

Innanzitutto, sono perfettamente compatibili con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, supportano i controlli touch per gestire rapidamente le telefonate e il playback audio e, inoltre, sono rivestite con un materiale impermeabile agli schizzi d’acqua (certificazione IP54). Come se non bastasse, troviamo anche il supporto alla cancellazione del rumore con IA (Intelligenza Artificiale) per dire finalmente addio alle interferenze audio provenienti dall’esterno.

Solo su Amazon hai la possibilità di acquistare le ottime cuffie true wireless di OPPO a un prezzo così conveniente e a buon mercato; mettile subito nel carrello e sfrutta immediatamente i servizi Prime per riceverle direttamente a casa già domani e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.