Lego Disney Icone dei 100 anni: OFFERTONA Black Friday a prezzo piccolo

Chi non ama un po’ di magia Disney, giusto? E se ti dicessi che puoi ora portare a casa LEGO Disney 100 Anni di Icone Disney, un set che combina la magia Disney con il divertimento dei mattoncini LEGO a soli 27,99€?

In più, grazie al Black Friday, puoi ottenerlo a un prezzo super scontato! Preparati a entrare nel mondo delle icone Disney con il set che ti farà sentire come un vero artista del mattone!

Crea la tua parete di leggende Disney

Con questo set Lego, avrai l’opportunità di costruire 72 mosaici coloratissimi, ciascuno con i personaggi più iconici di Disney. Da Topolino a Cenerentola, passando per Minnie, Topolino Artista e tanti altri, questo set ti permette di creare una parete di leggende Disney da ammirare ogni giorno. Ogni pezzo si incastra come un tassello nella storia e, con la minifigure di Topolino Artista, ti sentirai davvero pronto a fare magia con ogni mattoncino!

Se pensi che LEGO sia solo per bambini, ripensaci! Questo set è perfetto per tutte le età, unisce creatività, arte e Disney in un unico gioco che ti farà sorridere per ore. Costruire i mosaici è una vera e propria avventura, e quando li avrai completati, sarai orgoglioso di esporli come vere opere d’arte. C’è qualcosa di magico nel vedere i personaggi Disney prendere vita mattoncino dopo mattoncino. È un po’ come avere la Disney World a portata di mano, ma in formato LEGO!

Non aspettare troppo! Approfitta dello sconto Black Friday e prendi il tuo set LEGO Disney prima che l’offerta scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.