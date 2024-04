LEGO Gran Burrone, il SOGNO di ogni fan è tornato in SCONTO su Amazon

Torna un’offerta ciclica, ma che mette in difficoltà gli indecisi: sto parlando del bellissimo set LEGO Gran Burrone, una meraviglia per ogni fan de Il Signore degli Anelli che si rispetti, che è nuovamente in sconto del 10% su Amazon. Non ti mentirò: il prezzo è comunque importante, ma si tratta di un pezzo davvero unico, anzi per la precisione oltre 6000, per portarti a casa una fantastica riproduzione della Casa di Elrond. Per fortuna, se decidi di acquistarlo, puoi pagarlo anche a rate.

LEGO Gran Burrone: un pezzo della Terra di Mezzo a casa tua

Il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è un capolavoro imprescindibile per ogni fan della saga che si rispetti. Parliamo di un prodotto davvero incredibile che ti permette di costruire la Casa di Elrond nei minimi dettagli, con fogliame autunnale che trasporta l’atmosfera della foresta di Gran Burrone direttamente nella tua casa.

La confezione include ben 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui i personaggi iconici come Frodo, Gandalf il Grigio, e Legolas, per ricreare fedelmente il leggendario Consiglio di Elrond che ha dato il via alla spedizione della Compagnia verso il Monte Fato. Puoi far sedere le minifigure attorno alla pietra su cui è posto l’Unico Anello (sì, c’è anche l’Anello), esplorando gli interni della casa di Elrond.

Questo set offre dettagli magici e riferimenti alla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli, con la fucina degli elfi, i frammenti di Narsil e molti altri elementi iconici della Terra di Mezzo.

Formato da più di 6000 pezzi, questa replica di Gran Burrone è una meraviglia che, al netto di una spesa comunque importante, renderà felice ogni appassionato della saga letteraria e cinematografica. Oggi puoi averla con il 10% di sconto: da non perdere.

