LEGO Icons Martin Pescatore: tutto da costruire al PREZZO SCONTATISSIMO

Un vero pezzo da collezione per gli amanti dei mattoncini danesi e dell’ornitologia: LEGO Icons Martin Pescatore può essere tuo oggi ad un prezzo super: solo 39,99€ su Amazon. Con uno sconto del 20%, quest’incredibile e dettagliatissimo set propone una riproduzione formato mattoncini di un maestoso martin pescatore mentre cattura un pesce.

Nella confezione è presente anche tutto il necessario per costruire l’ambientazione acquatica che funge anche da espositore. Questo set è un’idea regalo perfetta per i creativi e per gli appassionati LEGO, ma anche un’opportunità per abbellire la tua casa con un pezzo da collezione splendido e dettagliato. Acquistalo oggi e non paghi neanche le spese di spedizione se sei iscritto ad Amazon Prime.

LEGO Icons Martin Pescatore per un’esperienza divertente e rilassante

Il set LEGO Icons Martin Pescatore include tutto il necessario per creare un’interpretazione LEGO del Martin Pescatore con tanti elementi e dettagli che ti sorprenderanno. Il modello del martin pescatore raffigura il Martin Pescatore, noto per il suo ampio piumaggio e le incredibili abilità nella caccia, che emerge dall’acqua con un pesce che ha appena catturato.

La confezione include anche i mattoncini per costruire l‘ambientazione acquatica con canne costruibili che funge anche da espositore. Con la pratica app LEGO Builder sarà poi più facile costruire il modellino poiché avrai sempre con te le istruzioni in formato digitale. Posiziona la testa e gli artigli dell’uccello come vuoi e crea la tua posa preferita prima di metterlo in mostra in casa o in ufficio.

Approfitta dello sconto del 20% e acquista LEGO Icons Martin Pescatore per vivere un’esperienza creativa rilassante da condividere con chi vuoi. Il kit ti offre l’opportunità di costruire una piccola opera d’arte formato mattoncini da esporre in casa come splendido oggetto di design. Ed è anche un regalo perfetto per chi ama i LEGO e lavori artistici. Acquistalo oggi stesso e dai libero sfogo alla tua creatività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.