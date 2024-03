LEGO Scudo di Captain America, lo sconto Amazon è fantastico MENO 30 PER CENTO

LEGO Scudo di Captain America 76262, è uno dei set più attesi e più belli dai fan Marvel e non solo. Non sarà fatto di vibranio e una volta lanciato non tornerà indietro, ma è davvero spettacolare, è tanto bello da vedere (e da mostrare orgogliosamente ai cuginetti in visita) quanto divertente da montare! E poi è anche gigantesco, è il soprammobile perfetto per tutti gli amanti Marvel e ovviamente LEGO! E ben sapendo che LEGO è diventato a tutti gli effetti un bene rifugio, lo sconto Amazon è davvero allettante: MENO 30%, ovvero una bella sforbiciata al prezzo di listino di 63 euro! Da 210 euro possiamo quindi pagare LEGO Scudo di Captain America 147 euro!

Spettacolare!

I fan più grandicelli di Avengers: Infinity Saga dell’potranno davvero divertirsi con questa riproduzione di uno degli oggetti più iconici del Marvel Cinematic Universe, MCU per gli aficionados più appassionati. Lo abbiamo visto riprodotto in tutte le salse e in ogni materiale, per la prima volta possiamo costruirlo noi con i mitici mattoncini LEGO.

Il modello di LEGO Scudo di Captain America 76262 è composto da 3.128 pezzi, misura 47 cm di diametro e poggia su un supporto che incorpora una targhetta. E’ enorme e spettacolare!

La replica dello scudo di Captain America è precisa in ogni dettaglio, dalle caratteristiche distintive alla colorazione iconica. La mini figure di Captain America è altrettanto ben fatta, con tutti i dettagli del costume e il Martello di Thor Mjölnir bene in vista.

E’ davvero un set spettacolare LEGO Scudo di Captain America 76262 , coloratissimo che non ha nulla meno di repliche in metallo perfettamente identiche al prop di scena. Per certi versi è anche meglio, una copia ben fatta è pur sempre una copia, il set LEGO è davvero qualcosa di diverso, ma anche perfettamente uguale, che cattura alla perfezione la giocosità intrinseca dei personaggi Marvel.

Senza dimenticare che i supereroi come Captain America rappresentano valori come l’altruismo, il coraggio e la giustizia, e giocare con questo set può incoraggiare i ragazzi i a riflettere questi valori mentre si divertono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.